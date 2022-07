Quel nouveau club pour Cristiano Ronaldo ?

Un an après son retour romantique à Manchester United, l’heure est de nouveau au pragmatisme pour CR7. À 37 piges, le Portugais ne veut pas finir sa carrière sans jouer la Ligue des champions, qu’il dispute chaque année depuis 2003. Problème : Man U n’est pas qualifié pour la prochaine édition. C’est donc logiquement que le quintuple Ballon d’or a demandé à partir. Mais où ?

Par Adrien Hémard-Dohain

Alors que l’avenir de Robert Lewandowski s’inscrit de plus en plus loin de l’Allianz Arena, malgré les réticences des dirigeants bavarois, le Bayern risque de se retrouver orphelin de tueur dans la surface. L’arrivée de Sadio Mané a de quoi rassurer les supporters, mais le Bayern aurait tout à gagner à attirer la légende portugaise. Le club est d’ailleurs annoncé comme très offensif sur le dossier, au même titre que Chelsea. Et tant mieux. Car pour CR7, il s’agirait de la solution évidente. Et pour cause : signer au Bayern, c’est s’assurer de faire le grand chelem des quatre grands championnats européens, tout en évoluant dans une équipe jouant pour lui, et dans un championnat où il aurait l’espace pour maintenir des stats très honorables à son âge (24 buts la saison passée). Le tout dans une équipe clairement candidate à la prochaine C1. On tient là le favori dans la course à Cricri.Ce n’est pas un secret : l’expérience turinoise de Cristiano Ronaldo n’a pas rencontré le succès escompté. Pire : les deux parties se sont quittées avec un goût amer réciproque. Rien que pour le pied de nez à la Vieille Dame, CR7 devrait donc signer à Naples. Candidats crédibles au titre, et qualifiés pour la prochaine C1, lesreprésentent un pari un poil risqué pour CR7, certes, mais le Portugais pourrait rejoindre Diego Maradona au Panthéon napolitain en cas d’épopée européenne et de titre en Serie A. Selon, le Napoli serait d’ailleurs en embuscade sur le dossier, mais aussi sur le cas de Paulo Dybala. De quoi reconstituer un duo qui rassurerait Ronaldo dans sa quête de succès, sans oublier Victor Osimhen. Et puis, après 20 ans de carrière, cela permettrait au Portugais d’enfin évoluer devant un public à sa (dé)mesure.Pourquoi opposer ces deux monstres quand on peut enfin les réunir sous le même maillot au crépuscule de leurs carrières ? Alors certes, Nasser al-Khelaifi a décrété la fin de l’ère des paillettes au PSG. Quelques semaines après avoir fêté en grande pompe la prolongation la plus chère de l’histoire, on a le droit de le croire. Ou pas. Et si le Qatar peut réussir le tour de force de réunir les deux plus grands joueurs du siècle sous son bavoir , il ne s’en privera pas. Pour l’ego de CR7, ce serait enfin l’occasion de prouver qu’il est meilleur que Messi, en faisant mieux que lui au sein du même vestiaire. Le quintuple Ballon d’or pourrait aussi partager la chambre de Kylian Mbappé en déplacement, le génie de Bondy voyant ainsi ses posters de bambin prendre vie sous ses yeux. Selon Fabrizio Romano, le PSG ne serait pas intéressé. Mais rappelons que CR7 sait comment gagner une Coupe d'Europe à Paris, lui.L’option parisienne paraît peu crédible, mais elle l’est toujours plus que l’éventualité de voir Cristiano Ronaldo débarquer sur le Vieux-Port. Quel dommage. Car en faisant ce choix plein d’audace, CR7 prendrait sans doute la meilleure décision de sa carrière. D’abord, parce qu’il n’a jamais été aussi fort qu’avec un maillot blanc épuré sur le dos, à l’image du nouveau maillot de l’OM. Ensuite, parce qu’au Vélodrome, Ronaldo recevrait plus d’amour en quelques minutes que ne peuvent lui offrir ses 463 millions de followers sur Instagram en une vie. Sans compter que son départ de Manchester serait aussi lié à sa famille, pas franchement épanouie sous la grisaille mancunienne, mais qui se plairait à merveille à Cassis, pendant que CR7 empilerait les buts en C1 avec l’OM. Enfin, cela lui permettrait de relancer la machine des Classiques contre Lionel Messi, toujours dans la peau de l’outsider face au tout puissant collectif autour de la. Ne manquerait plus que Pepe pour compléter le casting.Quand Cristiano Ronaldo a quitté Lisbonne dans son horrible pull à carreaux, il n’avait que 17 ans et 31 matchs au Sporting dans ses petites gambettes. Vingt ans plus tard, l’heure du retour a sonné. À 37 ans, CR7 n’a plus d’excuse. Il veut jouer la Ligue des champions ? Cela tombe bien : le Sporting est qualifié en poules. En revenant à la maison, il prouverait qu’il est toujours aussi romantique, malgré son départ de Man U un an après son retour. Retrouver le Sporting lui offrirait au passage une saison de jubilé dans tout le Portugal, où il serait fêté chaque week-end avant de briller en semaine sur la scène européenne. Une tournée d’adieu avant d’aller taper ses derniers ballons en MLS, comme attendu. Et puis, qui sait, son pull est peut-être toujours dans les placards du Sporting ?