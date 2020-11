Que vient faire l’OM dans le monde du rap ?

Le 24 septembre dernier, le label OM Records était lancé en grande pompe. Si le 13 est plus que jamais organisé autour de la figure tutélaire de Jul, le club de foot offre à la cité phocéenne un label censé propulser ses futurs talents. Mais pour quoi faire exactement ?

L’Orange Vélodrome pour lancer la 4G du rap marseillais

« Pour Frank McCourt, cette énergie méritait d’être mise en avant »

Par Mathieu Rollinger

L’époque en était encore aux téléphones à clapet. Mais Pape Diouf tenait sa réplique à la perfection., lâche l’emblématique président de l’OM en tendant la main autoritairement vers Soprano, pour les besoins de la fiction. On est alors en 2007 et le rappeur des quartiers Nord vient de tourner le clip de son titredans le stade Vélodrome."Oui je connais Soprano, on le fait", raconte alors Sopra dans le récent documentaire D’IAM à Jul, Marseille capitale du rap Aujourd’hui, Pape Diouf n’est plus là pour couver les talents locaux. Mais les artistes marseillais n’ont surtout pas besoin de toquer à la porte de Jacques-Henri Eyraud pour collaborer avec l’OM. Et pour cause, ils ont maintenant carrément leur propre bureau, avec le label de musique OM Records Depuis fin 2018, le club a récupéré la gestion du stade Vélodrome, qui était aux mains de la ville. Et cette opportunité a changé les perspectives et ouvert les horizons., replace Grégoire Kopp, sous sa casquette de "communication & impact director".En septembre, c’est donc un label de musique qui a trouvé sa place dans le QG du boulevard Michelet. Une nouvelle marque au sein de l’institution qui a été lancée en grande pompe., raconte Émilie Hauck, directrice artistique d'OM Records.L’objectif n’est pas seulement de garer le bus devant le parvis du Vélodrome, mais bien de mettre la nouvelle scène marseillaise en lien avec un acteur fort de l’industrie musicale., continue Émilie Hauck.Aucun nom n’a encore été officialisé dans le catalogue d’OM Records, et les grands frères du rap marseillais (déjà maqués avec d’autres labels) cantonnent pour le moment leur participation à une compilation qui devait sortir le 13 novembre, dont la sortie a été décalée en raison du confinement. Cela n’empêche pas OM Records de se poser en sorte de centre de formation des talents du coin, avec des ambitions claires., projette Hervé Philippe,. Derrière ces formules de communiquant, un projet se dessine : faire de l’OM l’acteur qui permettra au rap marseillais de faire émerger sa quatrième génération, après celle de IAM et de la Fonky Family, celle des Psy4 de la Rime et donc celle de Jul et sa bande.Alors, pourquoi l’OM viendrait mettre son nez dans un secteur qui se débrouille très bien sans lui ?, assure Grégoire Kopp.Se posant comme un acteur social à travers la Fondation OM , l’institution phocéenne mène transversalement différentes missions allant du soutien aux femmes victimes de violence conjugale à la promotion culturelle. C’est dans ce cadre que s’est développé OM Records, qui, en plus, revêt un intérêt économique, comme lorsque d'autres misent tout sur l'e-sport., continue Kopp.Et à Marseille, quels autres piliers que le foot et le rap permettent de fédérer autant ? L’année 1993, avec la victoire en Ligue des champions et l’explosion d’IAM avec, symbolise cette symbiose.Toute cette filiation n’a pas échappé à Frank McCourt., rapporte Hervé Kopp.Si le millionnaire américain ne pipe pas un mot des textes des rappeurs, il a tout de même mis son répertoire au service des artistes de la ville, contactant il y a trois ans un certain John Loeffler, un des dirigeants de BMG à New York., expose Hervé Philippe.Les Marseillais, quand ils pourront revenir au stade, devraient pouvoir bénéficier de lives pour égayer leurs avant-matchs et mi-temps. Toujours ça de gagné, quand le flow est mal assuré sur le terrain.