Que sont devenus les espoirs des années 2010 ? (2/2)

Où il était en 2010

Ce qu'il était censé faire lors de la décennie

Ce qu'il a finalement fait

Suite

Comme beaucoup de Sud-Américains de cette liste, 2010 était l’année de la découverte de l’Europe pour le petit Eduardo Salvio. Formé à Lanus, il trouve un nouveau foyer à l’Atlético de Madrid, persuadé de voir en lui un talent digne d’intérêt et qui le fait venir en janvier. Ceci dit, six mois et une quinzaine de matchs plus tard, il part en prêt au Benfica.Un ailier droit d’environ un mètre soixante-dix, un peu technique et rapide ? N’en dites pas plus, on tient le nouveau Messi. Oui oui, encore un. Mais cette fois-ci, c’est le bon !De façon très surprenante, ce n’était pas lui, le nouveau Messi. Mais sa carrière a été tout sauf malhonnête. Si l’Atlético l’a récupéré au terme de son prêt au Benfica, il retourne au Portugal un an plus tard et défendra les couleurs des Aigles jusqu’à l’été 2019. Avant de retourner au pays, aux Boca Juniors, et non sans avoir engrangé quelques sélections avec l’sur le chemin.