Que restera-t-il de Javier Mascherano en Argentine ?

Après une défaite lors d’un banal match de coupe argentine, le Jefecito, 36 ans, a décidé de raccrocher les crampons ce dimanche. Une sortie par la petite porte pour celui que beaucoup considèrent encore comme le dernier grand leader de l’Albiceleste. Ou comme le chef d’une génération de losers ?

Un dernier plaisir

« Un leader né »

Vidéo

« Le chef des perdants »

Un futur dans la sélection ?

Par Georges Quirino Chaves

Tous propos recueillis par GQC sauf mentions



*surnommé ainsi après pris la succession du Jefe Leonardo Astrada, légende de River Plate

Dix-sept saisons comme footballeur professionnel. Vingt et un trophées remportés en club dont deux Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Deux titres olympiques. Une finale de Coupe du Monde, quatre de Copa America. Le point final de tout ça ? Un match de la troisième journée de l’ennuyeuse Coupe de la Ligue Professionnelle argentine disputé à huis clos à l’Estadio Jorge Luis Hirschi de la Plata. Avec son équipe d’Estudiantes, Javier Mascherano, 36 ans, vient de perdre face à Argentinos Juniors (0-1) en cette fin d’après-midi chaude et ensoleillée. Sur la pelouse, à l’issue de la rencontre, le Jefecito*, souriant malgré la déroute, échange sa tunique dorée avec la verte de Lucas Chaves, le gardien de but adverse. Le portier ne le sait pas encore mais il vient de récupérer une relique : le dernier maillot de la carrière du joueur le plus capé de l’histoire de la sélection argentine (147 sélections).Après la rencontre, vient l'annonce, soudaine. «» , lâche froidement Masche, voix blanche et visage fermé, quelques minutes plus tard face à une salle de presse vide : «» Rideau.Après une étape chinoise, l’enfant de River Plate était revenu en Argentine au début de l’année pour un dernier plaisir au sein du club dirigé par Juan Sebastián Verón. Cela n’aurait duré que dix matchs. Les tribunes désertes, une compétition sans grand intérêt après huit mois d’arrêt et une équipe sans ambition auront sans doute eu raison de sa motivation. «» , regrette à l’antenne Oscar Ruggieri, champion du monde 86 et consultant vedette sur la chaine ESPN.» , titre le lendemain le quotidien sportif. Un hommage à cette phrase devenue mythique en Argentine lancée par le milieu de terrain – lui avait utilisé le terme «» - à son gardien Sergio Romero pour le motiver avant la séance de tirs aux buts remportée face aux Pays-Bas en demi-finale du Mondial 2014.Malgré les deux titres olympiques en 2004 et 2008 ou encore le cycle du Maradona sélectionneur qui composait son équipe avec «» , ce sont les images de ce Jefecito au Brésil qui tournaient en boucle ce lundi sur les chaines sportives. Celui qui, du haut de son mètre soixante-quatorze, tenait tête aux géants belges Witsel et Fellaini et qui se «» d’un tacle glissé à la 90ème minute pour empêcher Robben de priver l’Albiceleste d’une finale espérée depuis 24 ans. «» , se rappelle Julián Camino, adjoint du sélectionneur de l’époque Alejandro Sabella : «L’image d’un guerrier ultime entré dans la culture populaire au point d’inspirer les #Maschefacts façon Chuck Norris ou encore ce «» qu’aiment parfois lancer les Argentins et même certains politiques. Un gladiateur symbole d’un pays qui se bat jusqu’au dernier souffle. Le problème c’est qu’il perd souvent à la fin.Cette image de Poulidor avec la sélection lui colle à la peau. «» , confessait-t-il l’an passé lors d’un entretien donné à la chaîne Fox. En plus de la défaite à la Coupe du Monde, son Albiceleste a perdu quatre finales de Copa America. «» , titrait le quotidien La Nación à son sujet en 2015 comme un symbole de cette génération Higuaín, Di María, Messi qui bute toujours sur la dernière marche. «» , finissait-il presque par se convaincre, dépité après la finale continentale perdue cette année-là contre le Chili.Les critiques de certains médias accompagneront son dernier cycle en sélection jusqu’à sa retraite internationale après le Mondial russe. «» , s’indigne aujourd’hui Camino : «» . Pour en témoigner, l’ancien adjoint se souvient d’une scène. C’était après une partie de cartes à l’hôtel suite à la victoire face aux Pays-Bas au Brésil. Mascherano et Messi sont avec lui. Le premier lui demande : «» Le bras droit de Sabella répond : «» Le Jefecito rétorque. «Les mauvaises langues se font bien discrètes depuis l’annonce de la retraite. Les hommages pleuvent. De Messi à Iniesta. De Gabriela Sabatini à Manu Ginobili. «» , clame le présentateur de Tyc Sports Gastón Recondo. Un joueur d’autant plus difficile à oublier que l’actuelle sélection de Lionel Scaloni n’a pas encore trouvé son leader de rechange. Le milieu de terrain Paredes-De Paul-Lo Celso aligné ce mardi au Pérou doit encore convaincre. «» , pense Camino.Le Jefecito, lui, se prépare déjà à la suite. En plus de s’occuper de son académie, il pense très sérieusement à devenir entraîneur. L’ancien joueur du Barça a même été diplômé alors qu’il évoluait encore à Estudiantes. Pourquoi pas un rôle en sélection dans un avenir proche ? «» , expliquait ce lundi Scaloni : «» . D’abord dans le staff, avant peut-être de prendre les rênes un jour. «» , assure l’ancien adjoint de Sabella : «