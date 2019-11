Quatre radio françaises boycottent Albanie-France

AAF

La liberté de la presse, tout ça...Europe 1, Radio France, RMC et RFI ont annoncé ce samedi qu'elles ne retransmettront pas le match Albanie-France en direct du stade de Tirana ce dimanche soir. La raison ? La fédération albanaise a demandé aux radios françaises «» supplémentaires, en plus des frais habituels d'installation et d'utilisation des lignes. Une demande «» d'après le communiqué publié par les quatre chaînes, et qui «» .» , précisent les quatre médias. RMC a d'ores et déjà annoncé que le match serait commenté «» .Et si les Albanais cherchaient des fonds pour rembourser leur stade flambant neuf