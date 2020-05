Quatre nouveaux cas de coronavirus en Premier League

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ah Shit, Here We Go Again.Contrairement à la Ligue 1, la Premier League compte bien reprendre son championnat mis sur pause en raison de la pandémie du coronavirus. Si la date du 19 juin a souvent été évoquée ces derniers jours, la reprise du championnat anglais n'est toujours pas actée. Et les derniers résultats des 1008 tests effectués entre le 25 et 26 mai ne tendent pas à l'optimisme.En effet,révèle que quatre personnes de plus - au sein de trois formations différentes - seraient positives au covid-19. Quatre nouveaux cas qui s'ajoutent aux six annoncés la semaine dernière De quoi remettre en question une possible reprise de la Premier League ? Seul l'avenir et surtout le gouvernement anglais le dira.