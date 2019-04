Quatre matchs de Ligue 1 prévus le 5 mai

19

#PasdeMatchle5mai . On a déplacé des matchs toute la saison et on ne peut programmer une journée entière le vendredi et le samedi. Une fois de plus notre instance @LFPfr passe à côté d’un formidable acte. Ce message n’engage que moi et non mon club. Soutien @Collectif5mai92 ? — Printant Ghislain (@GPrintant) 17 avril 2019

Pas de match le 5 mai... Sauf quand c'est dimanche, faut pas déconner.Ce mercredi, la Ligue de football professionnel a publié le calendrier de la 35journée de Ligue 1, et ça va fait faire grincer des dents : pas moins de quatre matchs sont prévus le dimanche 5 mai, jour du 27anniversaire de la tragédie de Furiani Amiens , Toulouse- Rennes Monaco -Sainté et Lyon Lille ). La saison dernière pour les 26 ans, aucun match ne s'était joué à cette date (qui tombait un samedi) et comme le rappelle, un accord avait même été conclu pour qu'aucun match ne soit joué dans le futur à l'occasion d'un samedi 5 mai.La commémoration tombant cette année un dimanche, la LFP a cette fois pu faire comme bon lui semble, au grand dam du «» , qui a réagi dans la foulée : «» Par ailleurs, Ghislain Printant (actuel adjoint de Gasset à Saint-Étienne et ex-entraîneur du SC Bastia ) a poussé son coup de gueule sur Twitter.Ça la fout mal.