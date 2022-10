Quatre ex-joueurs de l'OL et de l'ASSE vont participer à une course de 78 kilomètres

BG

Des Stéphanois et des Lyonnais réunis dans une même équipe, ce n'est pas courant. Malgré la rivalité historique entre l'ASSE et l'OL, les deux villes de réunissent une fois par an, depuis 1952, début décembre, pour participer à l'ultra-trail SaintéLyon. Une course de 78 kilomètres oscillant entre montées et fortes descentes, au milieu de la montagne, en pleine nuit. Et cette année, en soutien à l’association Réseau Armand/Huntington Avenir (association favorisant la recherche contre les pathologies neurodégénératives), quatre anciens Gones et Verts ont ainsi décidé d'y prendre part : Loïc Perrin (dix-sept ans à Saint-Étienne), François Clerc (quatre ans à l’OL et quatre ans à l’ASSE), Sidney Govou (onze ans à l’OL) et Jérémy Clément (trois ans à l’OL et six à l’ASSE) courront en effet un quart du parcours chacun (soit 19,5km), en se relayant. Quand c'est pour la bonne cause, tout le monde a le même maillot.