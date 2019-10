Quatre à la suite pour les Bleues face à l'Islande

Grâce à un doublé d'Eugénie Le Sommer, complété par une Delphine Cascarino en forme étincelante et une Amel Majri parfaitement à l'aise avec son retour au milieu de terrain, l'équipe de France s'offre un succès tranquille face à de modestes Islandaises (4-0). Tranquille, mais important, car le déplacement des Bleues au Kazakhstan mardi prochain ne comptera pas pour du beurre.

Le Sommer rayonnante, Gauvin muette

Amel magie

France (4-2-3-1) : Peyraud-Magnin - Torrent, Tounkara (De Almeida, 86e), Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Cascarino, Dali (Majri, 65e), Le Sommer (Asseyi, 81e) - Gauvin (Katoto, 86e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Islande (4-4-2) : Sigurdardottir - Atladottir, Sigurdardottir, Gisladottir, Viggosdottir - Gunnarsdottir, Johannsdottir, Jonsdottir, Jensen - Fridriksdottir, Hlin Eiriksdottir. Sélectionneur : Freyr Alexandersson.

Par Julien Duez

Corinne Diacre parlait d’une «» ; son effectif - largement remanié - lui a offert une prestation de gala. Face à de bien modestes Islandaises, les quatrièmes du classement FIFA ont livré une partie maîtrisée de bout en bout et lors de laquelle certaines joueuses appelées à prendre de plus en plus de responsabilités à l’avenir (Cascarino et Geyoro en tête) se sont particulièrement bien illustrées. Ce vendredi soir, les 11 000 spectateurs des Costières en ont pris plein les mirettes et les automatismes affichés par les Bleues ont donné le sentiment que la victoire de rentrée en amical face à l’Espagne (2-0) n’était pas un hasard. Tant mieux, car les choses sérieuses reprennent dès la semaine prochaine.En tribune, la néo-retraitée Elise Bussaglia savoure le plaisir d’être honorée de ses 192 capes en bleu. Sur le banc, Sarah Bouhaddi constate qu’entre les bois, Pauline Peyraud-Magnin fait le taf. La portière d’Arsenal n’aura eu que deux parades à réaliser, une par mi-temps. Et pour cause : c’est la France qui règne sans partage. Sur l’aile droite, Delphine Cascarino virevolte et donne le tournis à la défense islandaise. Sur l’aile gauche, sa coéquipière en club Eugénie Le Sommer y va plus franco : une reprise du gauche fulgurante sur une déviation de la défense, et la France ouvre le score d’entrée de jeu et sans trembler (1-0, 6). Vient ensuite une minasse à l’entrée de la surface qui vient nettoyer la lucarne de Sigurdardottir, et voilà la France dès le premier quart d’heure (2-0, 16). Avec ce doublé, Eugénie Le Sommer, capitaine d’un soir en l’absence d’Amandine Henry, blessée, signe ses 78et 79buts en bleu. Le record de Marinette Pichon (81) se rapproche à toute vitesse. Pas pour Valérie Gauvin hélas : la buteuse montpelliéraine ne parvient pas à ajouter sa pierre à l’édifice malgré deux occasions franches. Pas idéal pour la confiance, d’autant plus que sur le banc, Marie-Antoinette Katoto attend impatiemment de faire ses preuves après sept mois d’absence.Mais la Parisienne devra encore patienter. Contrairement au sélectionneur islandais qui effectue un quadruple changement peu après le retour des vestiaires, Corinne Diacre n’attend que l’heure de jeu pour concevoir son premier remplacement. Et il concerne Amel Majri. La Lyonnaise prend la place de Kenza Dali, tout juste rappelée en sélection, au milieu de terrain et prouve immédiatement qu’il s’agit là de son poste de prédilection puisque son premier ballon n’est autre qu’un caviar qui trouve Delphine Cascarino, laquelle vient crucifier Sigurdardottir d’une demi-volée (3-0, 66). Décidément dans tous les bons coups, la Lyonnaise décale sa coéquipière au milieu de terrain et Majri envoie un lob de l’espace à 35 mètres qui finit d’achever la pauvre gardienne islandaise (4-0, 85). La messe est dite et Corinne Diacre en profite pour offrir sa première sélection à la défenseuse Elisa De Almeida, tandis que Katoto effectue enfin son retour pour les dernières minutes de la rencontre (86). Insuffisant pour claquer le cinquième, mais on retiendra malgré tout un joli centre pour Majri, malheureusement trop courte pour le reprendre. Nouvelle chance mardi prochain au Kazakhstan pour lancer officiellement les hostilités des qualifications pour l’Euro 2021.