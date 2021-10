Quand une composition du Bayern s'affiche avant Galatasaray-Lokomotiv

du Bayern Munich

?? | Europe | INSOLITE ! Le Lokomotiv Moscou (??) a affiché une composition assez originale pour Galatasaray ce jeudi soir. pic.twitter.com/CHrRlBgxSV — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) October 22, 2021

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Treize ans que le Bayern n’avait pas participé à la Ligue Europa...Venus assister à la réception de Galatasaray pour le compte de la troisième journée de la Ligue Europa ce jeudi soir, les supporters du Lokomotiv Moscou ne s’attendaient pas une telle surprise. Alors que les joueurs s’apprêtaient à entrer sur la pelouse de la RZD Arena, le club russe a annoncé la composition de son adversaire du jour sur le tableau d’affichage. Et au plus grand étonnement des fans présents dans l'enceinte, Fatih Terim - l’illustre entraîneur de l’écurie stambouliote - a décidé d’aligner un 4-3-2 avec Manuel Neuer au poste de gardien de but, Lucas Hernández, David Alaba, Niklas Süle et Benjamin Pavard en défense, Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Corentin Tolisso dans l’entrejeu et enfin Thomas Müller et Kingsley Coman sur la ligne d’attaque. Convaincu que son équipepouvait venir à bout du Lokomotiv Moscou sans trop de difficultés, Fatih Terim s'est contenté de placer dix joueurs sur le terrain.Tout ce cirque est évidemment une méprise, résultat d’une grossière erreur du club russe (ou bien d'une blague étrange). En réalité, les'est bien présenté avec Patrick van Aanholt ou encore Ryan Babel. Entré peu après l’heure de jeu, Kerem Akturkoglu a offert la victoire à Galatasaray (0-1) à la 82minute.La vraie question est la suivante : où est passé Robert Lewandowski ?