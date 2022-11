Quand un supporter prête son pull pour essuyer le ballon

A Rotherham fan offers his jumper to dry the ball for a throw in ?? pic.twitter.com/Cq41gq1WHH — The72 - We Love the #EFL (@_The72) November 5, 2022

FP

C'est ce qu'on appelle mouiller le maillot.Les Anglais sont décidément de vrais passionnés. Pendant la rencontre entre Rotherham et Norwich (succès 2-1 des), disputée sous la pluie, Wes Harding se retrouve dans une drôle de situation au moment d'effectuer une touche. Et pour cause, le cuir est complètement trempé, ce qui n'est évidemment pas idéal pour effectuer une longue remise en jeu.Tentant, en vain, d'essuyer la gonfle sur son maillot, l'international jamaïcain voit un supporter venir à sa rescousse. Ni une, ni deux, le gaillard ôte son pull et le balance au joueur qui s'en sert pour essuyer le ballon avant de lui renvoyer. Insuffisant toutefois pour permettre auxd'éviter une septième défaite cette saison.Et à ce supporter de repartir sans un bon vieux rhume après avoir passé le reste de la partie en tee-shirt.