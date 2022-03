Quand un juge de touche entre sur la pelouse pour accompagner une contre-attaque au Ghana

Watch George Mfegue’s second goal for Asante Kotoko Bibiani Gold Stars in a @GhanaLeague match day 20 gameThis strike made it 2-0: @startimesghana #GPLwk20 #GPLmd20 #GPL pic.twitter.com/esOVzLSpRs — Mutala Yakubu?? (@Mutalayakubu10) March 13, 2022

L'appel qui attire les défenseurs.Le leader du championnat ghanéen, Asante Kotoko, s'est brillamment imposé 5-0 ce week-end face au quatorzième, le Bibiani Gold Stars. Sur le but du 2-0 inscrit par George Mfegue, le juge de touche s'est dit qu'il serait bon de venir apporter le surnombre et a fait son apparition sur la pelouse pour accompagner la contre-attaque du leader. Sa course, drapeau en main, le mènera presque à la surface de réparation adverse.Victoire 5-0, c'est sûr que c'est plus simple à douze.