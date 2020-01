Quand un journaliste remplace un arbitre en district

CA

Une expérience riche en émotions.En raison de plusieurs agressions physiques, les arbitres du district du Loir-et-Cher ont décidé de faire grève. De son côté, le quotidien régional La Nouvelle République voulait couvrir cette journée de grève tout en cherchant un angle décalé et percutant. Et quoi de mieux que d'envoyer un journaliste prendre le sifflet ? Pour le meilleur et pour le pire...Le choix s'est donc porté pour une alléchante affiche entre les Portugais de Blois et Villebarou. Le choc des extrêmes puisque l'on retrouvait d'un côté le potentiel leader et de l'autre, une équipe qui joue le maintien. «» , explique ainsi Pierre Michel, le journaliste-arbitre du jour, dans une vidéo diffusée sur le site de. Si le début du match s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur, l'auteur rapporte qu' «. » Des contestations, des tacles lourds... Comme dans un match professionnel en somme., a conclu Pierre Michel à la fin du match.A quand une formation pour tacler comme Tony Chapron ?