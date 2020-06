Quand un groupe d’investisseurs corses du Venezuela voulait racheter l’OM

4

Trop beau pour être vrai.Dans son édition du jour,remonte en 1980, l'année où Christian Carlini, le président de l'OM, a cru pouvoir revendre son club à de curieux investisseurs sud-américains. Totalement aux fraises, aussi bien sportivement que financièrement, les Phocéens sont au fond du trou. Et le 5 septembre 1980, un groupe d'investisseurs vénézuéliens débarque en promettant aux dirigeants olympiens d'investir 10 millions de bolivars dans le club. Carlini est aux anges et fonce tête baissée., annonçait alors le président de l'OM de l'époque à Jean Ferrara, un ancien grand reporter du journal. Le dirigeant donne plus de détails au journaliste : des Corses installés au Venezuela sont venus à Paris pour apporter l'argent, avec pour seule contrepartie, l'engagement d'un de leurs joueurs soi-disant très coté.L'info fait la Une de, le quotidienprend d'énormes pincettes et Alain Pécheral écrit pour(...)(...)Jamais l'OM ne verra la couleur de ces bolivars, et un an plus tard, le Tribunal de commerce prononce la cessation de paiement et la liquidation de biens du club phocéen.Vraie douille.