Quand Sarrebruck jouait en France

La sensation de la saison outre-Rhin s’appelle FC Saarbrücken, première équipe de quatrième division à se présenter dans le dernier carré de la Pokal, ce mardi après-midi face au Bayer Leverkusen. Le FCS n'a pas attendu 2020 pour se faire remarquer : durant toute la saison 1948-1949, la formation sarroise a distribué les raclées contre les équipes de D2... française. Une très éphémère et curieuse page de l'histoire du foot hexagonal, qui porte même un nom : « l'affaire sarroise » .

Sarrebruck de décoffrage

« Des matchs fantômes »

Unanimité et marche arrière

La magie de la Coupe prend aussi l'accent germanique : le mardi 3 mars dernier, le FC Sarrebruck profitait d'un scénario de dingue pour taper le Fortuna Düsseldorf (1-1, 7-6) et s'incruster parmi les quatre derniers candidats au trophée national. Et si l'actuel pensionnaire de Regionalliga Südwest se pose ici entre le Bayer, l'Eintracht et le Bayern comme un cheveu sur la soupe, il faut rappeler qu'à une époque pas si lointaine au cours du XXsiècle (bon ok, un peu lointaine quand même), il était tout simplement l'un des cadors du football allemand. Et c'est d'ailleurs son statut de chef de file des équipes sarroises qui en a fait un objet politique à l'orée des années 1950.C'est au découpage post-Seconde Guerre mondiale que le destin du Fußball-Club Saarbrücken (anciennement FV Saarbrücken avant 1945) a pris une drôle de tournure. Devenu en 1947 un État indépendant placé sous tutelle française, le territoire de la Sarre fait l'objet de fantasmes de la part du gouvernement français, qui souhaite que l'Allemagne ne soit plus qu'un lointain souvenir pour la région accolant le Luxembourg et la Moselle. C'est dans cette optique, et sous l'impulsion du haut-commissaire en Sarre Gilbert Grandval, que l'on s'attaque au sport. Et c'est ainsi que le club de la capitale du Land, champion de l'Oberliga Südwest (zone d'occupation française) en 1946 et qui s'est vu retirer le droit d'affronter des équipes allemandes, commence à enchaîner les amicaux face à des adversaires français. Cela commence par le grand Stade de Reims, le 27 avril 1947, pour un revers 5-3. Suivront le FC Nancy, le FC Metz, Lille, l'ASSE qui sera battu 5-1 ou encore le Stade français pour un nul 1-1, alors que de nombreux autres matchs franco-sarrois auront également lieu.Et un peu plus d'un an plus tard, alors qu'une place s'est libérée en deuxième division à cause des tracas financiers de l'AS Angoulême, on y intègre à la dernière minute l'écurie sarrebruckoise pour la saison 1948-1949., explique Carsten Pilger, journaliste allemand auteur de deux livres sur le FCSEn conséquence, les joueurs sarrebruckois (qui ne sont que quatorze) passent sous contrat professionnel le 26 juillet 1948 pour satisfaire aux exigences françaises, cas exceptionnel.Malgré tout, c'est plus en tant qu'invité que le club vient s'ajouter aux dix-neuf formations du championnat, si bien que la plupart du temps, le FCS ne figure pas dans les classements publiés. Selon la légende, les équipes françaises auraient pris ces matchs par-dessus la jambe, les Girondins de Bordeaux refusant même l'opposition. D'abord défait en début de parcours, notamment à Nantes (5-2), le vingtième convive se met rapidement à enregistrer les succès, dont pas mal de scores fleuves : le RC Lens prend tarif (5-1, 3-0), le FC Rouen encaisse un violent 10-1, l'Olympique de Nîmes trépasse (3-1, 5-1), l'AS Monaco mord la poussière (6-0, 2-0), l'OL déguste (3-0, 4-0), le SC Toulon vole en éclats (7-4, 6-1), l'US Valenciennes-Anzin – futur VAFC – avale un 9-0, le CA Paris se fait retourner (6-0, 4-1)...Le bilan sur 38 parties (avec la victoire à deux points) laisse rêveur, avec 59 unités engrangées, 26 succès, 7 nuls et 5 défaites, pour 148 pions plantés et 50 mangés, soit une différence de +98. De quoi, carrément, terminer virtuellement devant le « vrai » champion lensois et son dauphin bordelais, 53 points chacun. Ce n'est pas pour rien si, au moment de la venue du FCS au stade Moulonguet pour fesser l'Amiens AC (7-1 après le 2-0 de l'aller), n'hésite pas à parler de « leader officieux de la 2e division » . Mention spéciale à l'attaquant sarrebruckois Herbert Binkert (légende du club, décédé en janvier dernier), au coude-à-coude avec le Girondin Camille Libar (41 caramels), mais qui n'aura pas droit au statut de meilleur buteur. Ses coéquipiers ne sont d'ailleurs pas en reste, puisque Peter Momber (27 pions), Karl Berg (21), Franz Immig (12), Robert Schreiner (11) et Jockel Balzert (10) se placent également parmi les dix plus gros buteurs de la saison. Du moins officieusement, toujours.Le mystère reste tenace concernant cet exercice., lâche Pierre Lanfranchi, historien du sport qui s'est intéressé à l'épisode sarrebruckois., déplore Carsten PilgerAu terme de cette drôle de saison, l'idée d'intégrer officiellement le FCS à la Fédération française de football est posée sur la table, pour le voir officiellement concourir en première ou deuxième division ; président de l'institution et bien au fait du positionnement des politiques à ce sujet, Monsieur Jules Rimet milite dans ce sens. Mais rien ne va se passer comme prévu.En vérité, si les volontés gouvernementales font tout pour, aucun des deux camps ne souhaite vraiment ce mariage arrangé., lâche même LanfranchiAlors que côté français (avec l'Alsace en fer de lance) comme sarrois (lors de l'assemblée plénière de la Fédération de Sarre le 17 juillet), on rejette sèchement la proposition d'intégrer les clubs de Sarre au football bleu-blanc-rouge, le cas spécifique du FCS est étudié le 23 juillet 1949 au conseil fédéral de la 3F. Et là aussi, aucune surprise et même l'unanimité : 354 membres votent contre tandis que les sept autres s'abstiennent. Un évènement qui entraînera la fin d'un mandat de 30 ans pour Rimet, non réélu lors du renouvellement partiel du bureau. Lanfranchi :, pose de son côté Carsten PilgerRésultat après deux ans de matchs amicaux et d'(une compétition dans laquelle le FCS invitait de nombreuses équipes européennes), l'équipe retrouvera en 1951 le championnat allemand, se hissant même en finale de celui-ci la première année (défaite 3-2 contre Stuttgart), preuve de la qualité de cet effectif. Et si cet épisode fut pénible pour ceux qui l'ont connu et est longtemps resté un mauvais souvenir, il représente aujourd'huiselon Carsten Pilger.Comme quoi, le FC Sarrebruck est décidément fait pour nous surprendre.