Quand Mané décharge les packs d'eau

Sadio Mane helps offload items from team bus.This guy is not fake. pic.twitter.com/EREXKUv0Ug — Saddick Adams ?? (@SaddickAdams) November 14, 2019

Rien d'exceptionnel, mais trop rare.Actuellement en sélection avec le Sénégal, Sadio Mané a montré une fois encore qu'il fait partie de ces joueurs qui ont su garder toute leur simplicité. Malgré célébrité, richesse et vie hors du commun.Dans une vidéo postée sur Twitter, on peut voir les joueurs sénégalais descendre du bus de l'équipe et passer devant l'intendant qui décharge les réserves d'eau de la soute. Quand vient le tour de l'attaquant de Liverpool, ce dernier s'arrête et se saisit de deux packs qu'il emmène avec lui dans les vestiaires.Ce qu'il fait est tout à fait normal ? Allez le rappeler à ses confrères.