Quand Rodrygo caresse les tibias de Ronaldo

Rodrygo trying to get some of that Ronaldo magic pic.twitter.com/M1hQH3U1xY — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) November 28, 2022

MDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il passe le flambeau.Le Brésil est la deuxième équipe à obtenir son billet pour les huitièmes de finale. La Seleção s’est défaite d’une Suisse solide , qui a presque réussi à fermer la porte à une attaque brésilienne en feu. Dans un entretien croisé entre Ronaldo Nazário et Rodrygo, le joueur du Real Madrid a tenté de lui voler un peu de son talent devant le but. À la fin de l’entretien, on peut voir que l’ailier du Real Madrid touche les jambes de Ronaldo, avant de toucher les siennes, histoire de lui voler un peu de son talent devant le but. Peut-être que c’est grâce à cette action que le Brésil réussira à glaner sa sixième étoile.Peut-être le retour d’une génération dorée, comme en 2002.