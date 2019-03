Quand Keane humilie Blanc et César

1

A team sheet worth tweeting. Klinsmann and Keane start up front for Spurs. Gazza, Berbatov and Ginola on the bench #THFC pic.twitter.com/SXTPvMdYwl — Jonathan Veal (@jonathandveal83) 30 mars 2019

La finale entre Strasbourg et Guingamp Passez votre chemin, il y avait beaucoup mieux à voir ce samedi soir du côté de Londres. Pour inaugurer son nouveau stade, Tottenham avait organisé un match de légendes opposant d'anciennes gloires desà celles de l' Inter Milan . Malgré leur âge plutôt avancé, les monuments du foot ont à peine laissé entrevoir quelques fissures dans le nouveau White Hart Lane. Et tout particulièrement Robbie Keane (38 ans), des fourmis encore plein les jambes puisqu'il a seulement dit au revoir au monde pro l'an dernier après une dernière expérience en Inde Lors de ce match, l'ancien buteur (entre 2002 et 2008 et entre 2009 et 2011) y est évidemment allé de son pion. De fort belle manière : lancé dos au but après un courant d'air filé à Laurent Blanc , l'Irlandais a surpris tout son monde en laissant le ballon rebondir devant son corps avant de placer une sublime reprise du pied droit pour lober Júlio César . Keane n'a bien sûr pas manqué de fêter ça, avec son traditionnel salto.Score final : 5-4 pour l' Inter . Ça valait la peine de risquer un lumbago.