Quand Ranieri nous racontait sa Roma

Claudio Ranieri est de retour à la Roma, un peu plus de huit ans après l'avoir quittée. Lorsqu'il entraînait l'AS Monaco, le Mister nous avait accordé un entretien fleuve, dans lequel il parlait longuement et avec amour de sa relation avec le club giallorosso. Extraits.

« Je ne voulais pas rester à la Roma et ne pas jouer. Moi, je voulais jouer. Et c’est pour cela que je suis parti à Catanzaro. »

« Moi, ce que je déplore, c’est que face à une équipe comme Livourne, qui a été reléguée à la fin de la saison, nous n’avons pris qu’un point sur six. Défaite 1-0 au match aller à Rome, et match nul 3-3 à Livourne, avec un penalty raté, le genre de match absurde. »

« À la Roma, dès l’été 2010, j’ai senti qu’il n’y avait pas la motivation nécessaire. J’en parlais aux joueurs, je tentais de leur expliquer qu’ils étaient attendus. Finalement, ce que je pressentais s'est réalisé. »

Oui. J’étais un vrai supporter de la Roma. Unnormal, assez tranquille. Il m’est arrivé de suivre quelques fois l’équipe en déplacement. À l’époque, la Roma était souvent en milieu de tableau, il y avait toujours mille problèmes. Ce n’était pas la Roma que nous avons ensuite pu admirer.Non, pas du tout. C’est moi-même qui, à l’époque, ai demandé à Niels Liedholm de pouvoir aller jouer ailleurs. Je lui ai dit : «» , car en ce temps-là, sur le banc de touche, il y avait uniquement le gardien remplaçant et deux autres joueurs. Il n’y avait pas de profondeur de banc de touche. Or, je ne voulais pas rester à la Roma et ne pas jouer. Moi, je voulais jouer. Et c’est pour cela que je suis parti à Catanzaro.Sincèrement, je ne me suis jamais posé la question. Je suis quelqu’un de très pragmatique. Mon credo, c’est : «» Je ne me suis jamais posé le problème du retour, ou du «» ... Non, ce n’est pas mon truc. Surtout qu’ensuite, j’ai rencontré ma femme là-bas et j’y suis resté huit années. De belles années, où nous étions en Serie B. Puis nous avons gagné les play-offs et nous avons fait cinq ans en Serie A. Je n’avais donc pas à me plaindre, j’étais bien là-bas.Oui. Rome, c’est chez moi. J’en suis, tout ça, tout ça. Revenir là-bas, c'était...Moi, j’ai été joueur, mais là, c'était autre chose. Je devenais entraîneur de cette équipe dont je suis supporter depuis toujours.Oui. Il y a eu les deux défaites initiales contre le Genoa et la Juve je crois, puis le départ de Spalletti, et je suis arrivé...Tu sais, quand tu pars de la dernière place du classement, et que tu arrives finalement à un point du Scudetto, tu ne peux pas être déçu. Tout le monde me parle toujours du match perdu contre la Sampdoria . Je ne suis pas d’accord avec ça. Nous, nous avions fait plus de 20 matchs sans perdre. À un moment donné, tu peux rater un match, cela arrive. La Sampdoria se battait à ce moment-là pour se qualifier pour la Ligue des champions, ce n’était donc pas n’importe qui. En première mi-temps, nous aurions dû inscrire au moins trois ou quatre buts. En deuxième période, Cassano et Pazzini ont inventé deux buts. Bon, c’est comme ça, c’est comme ça. Moi, ce que je déplore, c’est que face à une équipe comme Livourne, qui a été reléguée à la fin de la saison, nous n’avons pris qu’un point sur six. Défaite 1-0 au match aller à Rome, et match nul 3-3 à Livourne, avec un penalty raté, le genre de match absurde. Et l’autre chose qui m’a laissé énormément d’amertume, c’est que la Lazio a perdu contre l’ Inter , et tout le monde a vu de quelle manière. Ça, ça m’a blessé. Mais dans sa globalité, cette première année a été belle, folle, vibrante, enthousiasmante. Il y avait la Curva Sud pleine, avec tous ses...Heureusement que l’on a gagné, sinon imagine !On m’aurait fait enfermer au Colisée ! Plus sérieusement, j’avais vu qu’ils n’étaient pas dans leur match, ils étaient trop impliqués et trop nerveux. C’est pour cela que j’ai décidé de les faire sortir. Ils l’ont tout à fait accepté, puisqu'en seconde période, ils étaient sur le banc et ont encouragé l’équipe pendant 45 minutes.Vous faites référence à l’expulsion de De Rossi lors du dernier derby ?Avoir de la pression pour le derby, c’est normal. Après, il y a ceux qui arrivent à faire abstraction une fois sur la pelouse, et ceux qui n’y arrivent pas, qui se laissent un peu trop transporter par l’évènement. Moi, je ressens la pression, mais j’arrive à rester de glace.C’est difficile...C’est difficile parce que peut-être qu’ailleurs, je n’aurais pas démissionné ainsi.Mais là, c’était impossible. En tant que supporter, je souffrais des mauvais résultats du club la deuxième année. Pour moi, cette équipe-là devait donner beaucoup plus sachant que l’année précédente, nous sommes arrivés à un point, ou plutôt à un quart d’heure du Scudetto. L’année suivante, nous aurions donc dû faire mieux, faire un point de plus et j’aurais été satisfait. C’est comme ça que je fonctionne. La première année, ce sont les bases, et l’année qui suit, l’équipe doit compter au minimum un point de plus. C’est ma façon de travailler et de concevoir le football. Je ne suis jamais vraiment satisfait, et je voudrais transmettre cette volonté à mes joueurs. Or, à la Roma, dès l’été 2010, j’ai senti qu’il n’y avait pas la motivation nécessaire. J’en parlais aux joueurs, je tentais de leur expliquer qu’ils étaient attendus. Finalement, ce que je pressentais s'est réalisé. Alors, après une défaite 4-3 contre le Genoa , je suis parti. Pourquoi ? Parce que je souffrais plus que les joueurs qui allaient sur la pelouse. Et ça, ce n’était pas possible.C’est... très bien. C’est un garçon en or. Il nous suffisait d’un regard pour nous comprendre. C’est quelqu’un qui parle peu, aussi bien dans le vestiaire qu’à l’entraînement. Mais lorsqu'il prend la parole, tout le monde l’écoute. Encore aujourd’hui, lorsque nous nous croisons, nous nous serrons dans les bras. Comme avec Del Piero, d’ailleurs.C’est vrai. Je ne m’en étais jamais rendu compte.Non, ils sont très différents, caractériellement parlant. Ce sont deux champions magnifiques. Ils donnent des joies à ceux qui aiment le football. Pas seulement à leurs supporters... Lorsque l’on aime vraiment le football, on ne regarde pas la couleur de maillot du sportif qui a du talent.Je ne peux pas dire quel est le joueur le plus fort que j’ai entraîné. Car je ferais du tort à tous les autres.