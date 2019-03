Quand Radovan Karadžić était le psy de Hadžibegić et Pašić

Condamné en appel à perpétuité ce mercredi pour génocide et crimes contre l’humanité, dont le massacre de Srebrenica en 1995 et le siège de Sarajevo, Radovan Karadžić a été un temps en étroite relation avec le monde du foot yougoslave. Une époque où l’ex-leader de Serbes de Bosnie n’était pas encore le « boucher des Balkans » , mais un psychiatre rigolard dispensant des séances de préparation mentale à Faruk Hadžibegić, Predrag Pašić et les autres joueurs du FK Sarajevo.

Des cigarettes et des oranges

L'habit ne fait pas le bourreau

Le diable s'habille en tifoso

La crinière fournie était déjà l'une de ses particularités, il y a 35 ans de cela. Sauf qu’entre les années 80 dans une ville de Sarajevo bouillonnante et baignée d’allégresse et le banc du tribunal où le septuagénaire était assis ce mercredi, Radovan Karadžić s’est rendu coupable d’un nettoyage ethnique fatal pour environ 100 000 personnes et obligeant 2,2 millions d’autres à fuir. Mais avant d’être le chef militaire responsable de cette fureur scrupuleusement appliquée entre 1992 et 1995, il était alors connu pour être un poète raté et un psychiatre plus en réussite.Originaire de Petnjica, un petit village reculé du Monténégro , fils d’un membre des Tchetniks (résistance royaliste aux nazis et aux communistes de Tito ), le garçon est assez tôt sensibilisé aux idées nationalistes serbes, après sa rencontre avec l’écrivain Dobrica Ćosić. Si bien qu’en parallèle de ses études de médecine, qui l'amène jusqu'à l'université de Columbia aux États-Unis, Karadžić s’essaye à la poésie. Mais sa plume ne semble pas séduire la ville de Sarajevo , où ce montagnard a tenté sa chance. C’est donc via la psychiatrie qu’il connaîtra la promotion sociale dans la capitale bosnienne.Et s’il s’est spécialisé dans le traitement des patients victimes de paranoïa et de dépression, le bonhomme hirsute à l’humour désarmant est contacté par la direction du FK Sarajevo pour travailler auprès de ses joueurs. Celui-ci peut déjà faire valoir une expérience d’un an avec l’Étoile Rouge de Belgrade et ses références poussent les, stagnant en première division yougoslave, à lui faire confiance. L’objectif : comprendre les insuffisances psychologiques des joueurs, étudier les comportements et tirer quelques ficelles pour stimuler leur motivation et donc les résultats. «» , écrit Gigi Riva dansParmi ceux s’étant allongés dans le sofa de Karadžić dès l’année 1984, deux icônes de Sarajevo : Faruk Hadžibegić et Predrag Pašić. «, témoignait le premier, actuellement entraîneur du Red Star , auprès de l’écrivain Gigi Riva.» Pourtant, au fil des mois, une relation particulière s’est créée entre les footballeurs et le thérapeute. «, continuait Hadžibegić, cette fois pour 20 Minutes » . Si bien que lorsque Karadžić fut brièvement écroué pour une affaire de détournement de fonds publics, les joueurs du Klub allaient lui rendre visite en prison pour le ravitailler en cigarettes et en oranges.À ce moment, tout ce petit monde est loin d’imaginer ce que Karadžić deviendra quelques années plus tard, quand le volcan yougoslave entrera en éruption au début des années 90. «» , développait Predrag Pašić dans le documentaire "Les Rebelles du foot" . Si l’ancien yougoslave a lui choisi de fonder une école de football multi-ethnique dans le Sarajevo sous les bombes, celui qui fut son confident avait alors choisi une toute autre voie.Un événement fera tomber les masques : les premières élections libres depuis la mort de Tito , organisées en novembre 1990, conduisant au réveil sanglant des partis nationalistes. Si Slobodan Milošević se pose en protecteur de tous les Serbes, Radovan Karadžić suit son sillage et remporte le scrutin bosnien avec le Parti démocratique serbe (SDS) qu’il a cofondé. La première marche vers l’horreur. Difficile pourtant de comprendre comment les joueurs du FK Sarajevo ont pu ne jamais sentir l’ombre d’une manipulation politique. Surtout si on se fie au portrait dressé par Jovan Divjak, le général serbe qui a défendu Sarajevo contre tous les nationalistes, pour Libération : «Rien de tout ça ne transparaît dans les témoignages des footballeurs du Klub. «, assurait Hadžibegić.» Même stupéfaction pour Pašić. «, avançait-il pour L’Équipe Explore Une fois les atrocités commises, les sportifs de Sarajevo ne recroiseront plus jamais Karadžić. Même si celui-ci ne coupera pas complètement avec le foot. C’est du moins ce que confirme Gigi Riva dans son livre, d’après les révélations de son neveu Dragan. «(soit treize années de fuite avant sa capture, ndlr)» Mais aujourd'hui, à l'ombre pour les dernières années de sa vie, personne ne risque de lui apporter quelques victuailles pour passer le temps.