« Quand on joue en rouge, on a plus de chances de gagner »

Romancier et spécialiste des couleurs, Jean-Gabriel Causse est bien placé pour nous raconter l'histoire de cette couleur rouge. Et l'auteur du roman Les Crayons de couleur est sûr de lui : jouer en rouge donne un avantage certain. De mauvais augure pour le Paris Saint-Germain qui va affronter les Red Devils de Manchester United en Ligue des champions.

« Un scientifique a démontré que, depuis le début des JO, les lutteurs en rouge ont remporté 67% des victoires contre 33% pour ceux en bleu. Ce qui n’est pas un hasard. »

« Les gardiens se sentent plus en confiance pour stopper un penalty d’un joueur habillé en blanc que celui d’un joueur en rouge. »

« Cléopâtre laissait mourir au soleil des milliers de coquillages sur lesquels on versait les urines de la ville pour se faire une toge rouge. »

Propos recueillis par Steven Oliveira

Les couleurs nous influencent de façon innée et de façon active, ce qui sont deux choses différentes. L’actif, c’est culturel. Par exemple le fait que le rouge représente le communisme. Alors que dans la nature, le rouge est la couleur de la séduction pour les femmes et de la domination pour les hommes. Si nous prenons nos cousins singes, nous remarquons que dans les tribus, le mâle dominant est celui qui a les fesses et les yeux rouges et qui est donc chargé en testostérone. Les jeunes singes en grandissant deviennent de plus en plus rouges, des bagarres commencent à apparaître et le jour où un jeune prend la place du vieux singe, ce dernier va perdre ses couleurs rouges en quelques jours à peine. Celui qui porte du rouge est donc le chef, celui qui domine.Tout à fait. Celui qui porte du rouge se sent plus fort. C’est dans nos gènes. Son adversaire, le voyant en rouge, se dit que c’est lui le chef et qu’il est plus fort. Et même l’arbitre a le sentiment que celui en rouge est le dominant et le plus fort. Cela a été prouvé. Une étude a par exemple été faite sur la lutte gréco-romaine où un scientifique a compilé tous les matchs depuis le début des Jeux olympiques modernes. Sachant qu’en lutte on est habillé soit en bleu, soit en rouge et qu’il y a un tirage au sort. Et le scientifique a démontré que depuis le début des JO, les personnes en rouge ont remporté 67% des victoires contre 33% pour celles en bleu. Ce qui n’est pas un hasard.Une autre étude a été faite sur du taekwondo où, là aussi, c’est une personne en rouge qui affronte une personne en bleu. Plusieurs scènes litigieuses ont été montrées à un groupe d’arbitres afin qu’ils désignent qui aurait dû remporter le point. Ensuite, ils ont montré les mêmes images à un autre groupe d’arbitres en truquant les images de sorte que celui en rouge était en bleu et inversement. Et finalement, le combattant devenu rouge s’est vu attribuer 13% de points supplémentaires. Cela prouve que l’arbitre se fait influencer par le rouge.En Angleterre, il y a trois clubs majeurs qui portent un maillot rouge : Manchester United, Arsenal et Liverpool. Et l’université de Plymouth avait montré dans une étude en 2012 que 39 des 69 derniers championnats avaient été gagnés par ces trois clubs. Quand on est en rouge, on a donc plus de chances de gagner. Une autre étude est sortie aussi sur les gardiens de but. Et elle a prouvé que les gardiens se sentent plus en confiance pour stopper un penalty d’un joueur habillé en blanc que celui d’un joueur en rouge. S’il y a penalty pour Manchester, le gardien de Paris risque donc d’avoir un rythme cardiaque un peu plus élevé que si l’adversaire était en blanc. D’ailleurs, petit conseil pour les gardiens : mettez du fluo. Plus leurs vêtements sont fluo, plus ils paraissent impressionnants et plus ils vont provoquer un raté de l’adversaire. En voyant du rouge, on va beaucoup plus activer le cerveau primitif, c’est-à-dire la survie. Inconsciemment, on va se sentir en danger. C’est modéré et cela ne dure pas pendant 90 minutes, mais c’est la réaction primaire, le réflexe. Cette peur panique peut aussi servir à courir plus vite par exemple ou sauter plus haut sur une tête, mais en même temps on a peur, donc il vaut quand même mieux être en rouge que dans une autre couleur.J’ai discuté il n’y a pas très longtemps avec le prince Albert sur les couleurs de Monaco. Et je lui ai dit : «» Il m’a dit que c’était compliqué car ils ne peuvent pas avoir deux maillots rouges et qu’ils doivent utiliser celui extérieur aussi. Mais maintenant que je lui ai dit ça, je sais qu’il a envie de faire en sorte que son équipe joue en rouge tout le temps. Il en aurait besoin actuellement en plus.C’est l’autorité. Le rouge représente l’interdit. Ce qui est assez marrant, c’est qu’en réalité le carton n’est pas rouge, mais orange fluo car il passe mieux à la télé. Mais comme nous sommes conditionnés, nous le voyons tous rouge. Maintenant que je sais ça, lorsque je vois un carton sorti par l’arbitre je me rends compte qu’il n’est pas rouge du tout, mais bien orange.Ce qui est amusant c’est que le drapeau rouge des communistes provient en réalité d’une erreur de Lénine. Le drapeau rouge était à la base celui du Roi. Quand il y avait une rébellion dans une ville, on hissait un drapeau rouge afin de mobiliser les soldats. Et lorsqu'il y a eu la prise de la Bastille, les révolutionnaires ont décroché ce fameux drapeau rouge et se sont baladés dans les rues de Paris avec afin de se vanter d’avoir volé le drapeau du Roi. Lénine a vu cette image de révolutionnaires qui couraient avec le drapeau rouge et l’a pris comme « le drapeau de la révolution » , sauf qu’en réalité c’est celui de l’anti-révolution. Il l’a mal interprété et c’est devenu le drapeau de la révolution. C’est culturel désormais.À l’époque, le rouge était la couleur la plus difficile à fabriquer. Cléopâtre adorait le rouge par exemple. Et pour lui faire une toge rouge, on laissait mourir au soleil des milliers de coquillages sur lesquels on versait les urines de la ville afin de faire une teinture rouge. C’était considéré comme la plus belle des couleurs. La traduction de la place Rouge de Moscou est d’ailleurs mauvaise puisque, littéralement, ça devrait être la Belle Place. Le rouge est donc synonyme de beau dans beaucoup de situations. C’est moins le cas aujourd’hui, où la couleur de l’opulence serait plus le jaune avec l’or par exemple.Lorsqu’une femme met du rouge, elle ne dit pas qu’elle est chargée en testostérone, mais qu’elle est fertile. On revient dans la nature, mais les femelles chimpanzés lorsqu'elles sont en période d’ovulation ont les lèvres plus rouges. Donc lorsqu'une femme met du rouge à lèvres dit à notre inconscient «» et elle est donc plus attirante. Nous sommes tous des animaux, il ne faut pas l’oublier.Il n’y a pas vraiment d’études là-dessus. Certaines études montrent que l’équipe habillée en noir est plus souvent sifflée que les autres, même si cela n’empêche pas la Nouvelle-Zélande de tout gagner en rugby. À ma connaissance, il n’y a rien sur le blanc. Mais il faut garder en tête que la couleur a une influence d’à peu près 10%. Le PSG a donc toutes ses chances. Et plus que leurs chances même.