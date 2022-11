Quand Michał Lewandowski, le gardien de Messine, marque depuis son camp

Hey @lewy_official, look at this. We dare you to do the same #Lewandowski pic.twitter.com/b5UVe03GXt — ACR Messina (@AcrMessina1900) November 6, 2022

AL

Le sens du but dans le sang chez les Lewandowski.Ne cherchez plus le but du week-end : il est là. En Serie C, ce dimanche midi, Messine recevait Monterosi, dans une rencontre qui a finalement tourné à l'avantage des locaux (3-2) et qui lui permet de ne plus être dernier du championnat. Le deuxième but de la partie a été inscrit par Michał Lewandowski, le gardien de Messine, qui a réussi l'exploit de marquer depuis son camp, sur un très long dégagement, surprenant tout le monde avec un rebond haut. Le piteux état de la pelouse a sûrement dû jouer, mais on vous laisse tout de même admirer ci-dessous.Aucun lien de famille a priori entre Michał et Robert, mais Messine a profité dudu jour pour aller titiller le buteur du Barça, sur son compte Twitter :Rendez-vous face à Osasuna ce mardi.