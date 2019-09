Quand Matteo Brighi était la star de FIFA 2003

Ce vendredi 27 septembre, FIFA sort son nouvel opus « FIFA 20 » sur toutes les plateformes. L’occasion de revenir dix-sept ans en arrière, lorsque EA SPORTS dévoilait aux yeux du monde la version 2003 de son jeu de référence. Avec une belle incongruité : le meilleur joueur de cette édition se nommait Matteo Brighi.

Aussi fort que Figo, Buffon et Henry

« D’un point de vue humain, c’est un mec en or »

Par Andrea Chazy

Le 5 novembre 2002, les férus du jeu vidéo FIFA se ruaient à l’assaut des Micromania et autres points de ventes partout en France pour se procurer le dixième opus de la franchise : FIFA 2003. Au moment de glisser leur nouveau joyau dans le lecteur de leur Playstation 2, de leur Xbox ou de leur PC, c’est sous les basses énervées du tubed’Antiloop que lesdécouvrent l’impensable : le meilleur joueur du jeu se nomme Matteo Brighi. Pas Ryan Giggs, Roberto Carlos ou Edgar Davids, tous trois présents sur la jacquette, ni Ronaldo, Zidane ou même le futur Ballon d’or Pavel Nedvěd.Dans cette édition, Matteo Brighi, qui évolue à Parme, n’a ni plus ni moins que la note de 97. Hors « légendes » qui arriveront bien plus tard dans les éditions FIFA, seul Ronaldo en 2004 (98) a obtenu une note plus importante que l’ancien de la Roma toutes éditions confondues. Pour donner un semblant d’idée : Brighi en 2003 est aussi fort que Luis Figo en 2002 ou Gigi Buffon et Thierry Henry en 2005. Pour comprendre une telle notation, ou du moins essayer, il faut se remettre dans le contexte de l’époque. Brighi, qui a fait ses débuts en Serie A à la Juve lors de la saison 2000-2001, est prêté à Bologne l’année suivante. Sous les ordres de Francesco Guidolin, le gamin formé à Rimini explose au point d’être élu cette saison-là meilleur espoir du championnat.Un statut qui l’envoie logiquement disputer l’Euro Espoirs 2002 avec la, où il forme un duo redoutable au milieu avec le capitaine Andrea Pirlo. L'Italie s’incline en demi-finale face à la République Tchèque sur un but en or de Michal Pospíšil, ce qui n'empêche pas Brighi de séduire Trapattoni qui lui ouvre les portes de la sélection. Certainement insuffisant pour mériter une telle note, mais pas rien non plus.Sûrement conscient de la surnotation, FIFA va baisser la note de base de Brighi qui atteint 81 sur l’édition 2005, avec néanmoins une progression pouvant atteindre la note de... 98. Une perception du joueur qui correspond davantage à sa réelle valeur, même si Brighi était loin d’être considéré comme un milieu de terrain lambda. Pouren 2008, Marcello Lippi, qui vient de reprendre laen main, dresse un portrait dithyrambique de celui qu’il a connu à la Juve et qui est alors titulaire à la Roma : «» . Le destin.Après une dernière saison à Empoli, Matteo Brighi, 38 ans, se retrouve pour la première fois de sa carrière sans club. Il ne devrait donc pas apparaître dans la dernière édition de FIFA. Pas vraiment un drame pour un homme «» , mais qui gardera néanmoins à vie l’étiquette de « meilleur joueur du jeu FIFA » de la saison 2002-2003.