Quand Mathew Ryan se fait sévèrement tacler par son concurrent à Copenhague

Must have been politics, for sure — Kamil Grabara (@Kamil_Grabara1) December 3, 2022

MD

C’est certain, le retour à la maison risque d’être sacrément mouvementé. Explication. Éliminés par l’Argentine de Léo Messi en huitièmes de finale ce samedi soir (2-1) , lespeuvent nourrir quelques regrets. Si la marche semblait trop haute, les Australiens ont toutefois manqué une belle occasion en fin de rencontre et encaissé un but à la suite d'une erreur du gardien Mathew Ryan (2-1, 57), en forme depuis le début de la compétition. Au coup de sifflet final, Kamil Grabara, coéquipier du portier australien à Copenhague, a sauté sur l’occasion pour tailler son concurrent en club., a lancé Mathew Ryan en zone mixte en apprenant que le gardien polonais, aussi présent à la Coupe du monde, avait tweeté, laissant entendre que Ryan avait perdu sa place de titulaire à Copenhague à cause de la différence de niveau, et non des choix des dirigeants. De retour après de nombreux mois de blessure, Kamil Grabara avait vite repris sa place de numéro 1 dans les cages de l’écurie danoise, aux dépens donc de Mathew Ryan. Pourtant loin de tous reproches cette saison, le Polonais de 23 ans avait même balancé en octobre dernier, dans des propos rapportés par le Guardian ce dimanche matin , a retorqué Ryan samedi soir.Y a ct’ambiaaaaaaance !