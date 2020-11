Quand Maradona évoluait avec le FC Séville

Le temps de la saison 1992/93, Diego Armando Maradona a défendu le maillot sevillista. Une aventure de courte durée qui a pourtant marqué le FC Séville. Retour sur quelques mois qui mixent Goikoetxea, kilos en trop, divinité et insultes.

Un come-back face à Bilbao : « L'histoire le voulait »

Monchi : « Maradona d'un côté, nous de l'autre »

Par Robin Delorme, à Madrid

» San Mamés, d'humeur taquine, résonne en l'honneur de son ancien défenseur Andoni Goikoetxea, officieux «» , selon le. Même la pluie, battante et si peu accueillante, ne peut refroidir l'atmosphèrede la Cathédrale. Pour cause, les Basques reçoivent en ce 4 octobre 1992 le FC Séville du néo-Diego Armando Maradona. Ces retrouvailles entre le football espagnol et lese résument alors à 27 minutes, un laps de temps suffisant pour être blessé. Titulaire dans le onze concocté par son compatriote Carlos Bilardo, il évoque, sitôt le coup de sifflet final, cet étrange retour en Liga : «"Je suis ici, sur mes deux jambes. Je suis en vie, vous ne me tuerez pas."» Sauvé, mais pas ressuscité : l'année de Maradona au FC Séville laisse plus de place aux regrets qu'aux succès.La courte histoire de Maradona avec le Sánchez-Pizjuán résulte avant tout des problèmes de drogue du. Condamné à 15 mois de suspension suite à un contrôle positif à la cocaïne enregistré le 17 mars 1991, il est contraint de ranger les crampons. Malgré les appels et autres recours judiciaires, il reçoit même une peine de 14 mois de prison avec sursis de la part des autorités italiennes. Autant de signaux qui, juxtaposés à une bisbille avec le fisc local, le pressent à quitter son Italie adoptive. Premier club intéressé par sa venue, le FC Séville doit faire avec la concurrence de l'Olympique de Marseille. Un combat de séduction de plusieurs semaines que remportent les Andalous grâce à la présence sur leur banc de Carlos Bilardo, sélectionneur victorieux du Mondial 1986. Alors que ce dernier présage que «» , Maradona débarque bien sur les bords du Guadalquivir le 22 septembre 1992. Des heures de tractation entre la FIFA, le Napoli et la directionplus tard, il jure alors «» .Plus que ses kilos en trop, Diego Armando Maradona coûte la rondelette somme de 750 millions de pesetas - soit 4,5 millions d'euros. Un montant record pour le fanion de Nervion, auquel il faut ajouter de nombreuses dépenses superflues pour le bien-être de la diva. Mais l'important se trouve ailleurs pour les supporters du FC Séville. Aux côtés de Diego Simeone et Davor Šuker, lecomplète un effectif excitant. Excitant comme ses retrouvailles avec une Liga qu'il avait quittée sur un pugilat contre les: «» Une référence à sa jambe hachée menue par Andoni Goikoetxea en 1983 qu'il retrouve dès son entrée dans la Cathédrale. Une mise en bouche qui se conclut par une sortie sur blessure et une défaite. Pas les dernières.De mémoire de, l'arrivée de Diego Maradona répond, toute proportion gardée, à celle de Dieu. Monchi, alors gardien remplaçant, se souvient pour: «» La saison avançant, l'Argentin perd quelques kilos et retrouve ses dribbles chaloupés. Comme face au Real Madrid, lorsqu'il réduit les reinsen bouillie et offre un succès 2-0 au Sánchez-Pizjuán. Ou face au Sporting Gijón, lorsqu'il envoie un missile se loger dans la lucarne adverse. Ces quelques coups d'éclat laissent ensuite place au côté obscur du. Plus festif que sérieux, il commence par s'abstenir de quelques séances d'entraînement. Puis arrivent la fin de saison et une réception de Burgos. Obligé de jouer sous infiltration, il est remplacé à la 53e. Hors de lui, il insulte de façon véhémente son entraîneur avant de faire des portes du Sánchez-Pizjuán son punching-ball. Une dernière saillie de Del Nido, alors vice-président - «» - suffit à lui faire dire, après seulement 20 apparitions et 4 buts : «» . Ce fut bref, mais intense.