Quand Manuel Amoros filait à la mexicaine

Il y a 25 ans, Manu Amoros s'est trouvé à deux doigts de devenir le premier Français à évoluer au Mexique. Bien avant Gignac, Thauvin et consorts. Mais le désir du club de Puebla n'a pas pu être comblé. Retour sur cet épisode méconnu, et un brin rocambolesque.

Vacances sans lendemain

De l'arthrose empêchant le mouvement

Par Thomas Goubin, avec Marcelo Assaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est une petite colonne de, datée de 9 juin 1996., indique le quotidien mexicain. Le pays d'Hugo Sánchez est à l'époque une destination qui commence à devenir à la mode pour les vétérans européens, alors qu'Emilio Butragueño a repoussé sa retraite pour venir prêter main forte en 1995 à l'Atlético Celaya (modeste club qu'il vient d'envoyer en finale du championnat). Un an plus tard, c'est un autre membre de la mythiquedu Real Madrid qui vient le rejoindre : Michel. L'arrivée de ces grands noms a d'ailleurs contribué à attirer le latéral français, une référence mondiale à son poste. C'est, en tout cas, ce qu'il répond dans un espagnol approximatif à la presse mexicaine à son arrivée à l'aéroport de Mexico.Pourtant, Manu Amoros n'a aucunement l'intention de s'éterniser au Mexique. Du pays, l'international français - qui chiffre alors 34 printemps - garde pourtant de très bons souvenirs. En 1986, il y avait brillé avec les Bleus, demi-finalistes de la Coupe du monde. Un parcours d'ailleurs terminé à Puebla, belle ville coloniale située à une centaine de kilomètres au sud de Mexico, lors du match pour la troisième place remporté face à la Belgique., se souvient le principal intéressé. La médaille de bronze en poche, le latéral droit joue d'ailleurs la prolongation avec sa femme.Une semaine de tourisme, explique-t-il :Que de bons souvenirs, et même pas une petite turista ramenée ?, répond le retraité. Alors, pourquoi ne pas y avoir tranquillement fini ses jours de footballeur avec uneà la main ?Puebla est alors un club en crise, qui lutte pour ne pas descendre. Ce qu'avoue méconnaître Amoros, qui vient de contribuer à la remontée de l'OM en première division, quand la presse l'interroge à son arrivée à l'aéroport. Le club vit même une crise d'identité, au point de vouloir changer de couleurs. Mais Puebla, repris en main notamment par José Abed (grande fortune, et important nom du sport automobile mexicain), n'est pas un petit nom au Mexique. Au début de décennie, laa d'ailleurs vécu une époque faste auréolée de deux finales (dont une remportée en 1990). Amoros ignore aussi cela, comme le nom de ceux que la presse pense être ses futurs coéquipiers ou son entraîneur. Il a en fait accepté le rendez-vous avec les dirigeants, plus par courtoisie qu'autre chose, comme il le précise :Amoros se rappelle un dîner dans un hôtel, etavoir visité les infrastructures le lendemain avant de prendre son vol retour :Les dirigeants de Puebla ne réaliseront donc pas leur beau coup en faisant venir l'ex de Monaco, de l'OL et de l'OM. Amoros rejouera bien au foot, mais en amateur et avec une prothèse de hanche alors que le Mexique vit une petite révolution avec le début de l'ère des tournois courts (semestriels)... sans lui. Il aurait alors été le premier Français à jouer au Mexique. Avant l'arrivée du roi de la bicyclette Amara Simba (León, puis Unión de Curtidores, en 1997) et bien avant André-Pierre Gignac, Jérémy Ménez ou Florian Thauvin.