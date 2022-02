Quand les ultras de l'Arka Gdynia illuminent de leurs couleurs le symbole du club rival

Anecdote « rivalité » incroyableEn début d’année une vente aux enchères pour la bonne cause permettait au gagnant de celle-ci de faire illuminer de la couleur de son choix la fontaine de Neptune à Gdansk, un des symboles de la ville et du club du Lechia Gdansk 1/2 pic.twitter.com/MlSfHChxVH — ????? & ????? ?? (@FootPolak) February 20, 2022

Le tout en cette soirée de victoire pour le Lechia face au Lech (club ami de l’Arka). Comme quoi parfois, il y a aussi moyen d’être créatif dans les rivalités et c’est pas sans nous déplaire 3/2 pic.twitter.com/6dJcjR8Tg8 — ????? & ????? ?? (@FootPolak) February 20, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un stratagème des plus ingénieux.Une vente aux enchères peut désormais vous permettre d'humilier votre club rival. C'est ce que nous enseigne le club polonais de l’Arka Gdynia. À Gdańsk, une vente aux enchères permettait de faire illuminer de la couleur de son choix la fontaine de Neptune. Cette fontaine est non seulement le symbole de la ville, mais aussi celui du Lechia Gdańsk, club rival de l’Arka Gdynia.Une occasion en or pour les ultras de l'Arka Gdynia d'entretenir leur rivalité, et ils ont frappé fort. De manière anonyme, ils ont remporté les enchères, et ont choisi d'illuminer le symbole du Lechia à leurs couleurs (bleu et jaune) . Et c'est le soir d'une victoire du Lechia face au Lech Poznań - club ami de l'Arka - que le bouquet final de ce plan machiavélique s'est déroulé. L'occasion de venger les copains au passage.Imaginez deux secondes l'OM qui illumine la tour Eiffel en bleu et blanc.