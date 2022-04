Quand les fils de Ronaldo et Matić imitent le but de leur père face à Chelsea

60' Marcos Alonso volleys Chelsea into the lead 62' Cristiano Ronaldo responds with a thunderous effort to level the score Stream #MUNCHE live: https://t.co/0BMWdeEYT3 pic.twitter.com/evX9nyQdSo — SuperSport (@SuperSportTV) April 28, 2022

Just Cristiano Ronaldo and Nemanja Matić's sons recreating their father's goal/assist against Chelsea pic.twitter.com/h9Rz09Y931 — utdreport (@utdreport) April 29, 2022

MD

Il n’y aura pas de vidéo plus sympa ce samedi.D’un enchaînement de grande classe, Cristiano Ronaldo a marqué un but sublime face à Chelsea (1-1) dans le cadre de la 37e journée de l’élite anglaise cette semaine.Une réalisation parfaite, sur un service parfait de Nemanja Matić. Sur un terrain de five, les fils des deux joueurs se sont amusés à reproduire ce but. Bon, on est loin de la grosse demi-volée de l’attaquant portugais dans la lucarne d’Édouard Mendy, mais cette copie ressemble un peu à l’originale.Même par son propre fils, CR7 est toujours imité, mais jamais égalé.