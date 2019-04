Quand les antifascistes voulaient empêcher un match de la Roma à Paris

Ce mercredi, des ultràs de la Lazio du groupe Irriducibili ont choqué toute l'Italie avec une banderole en hommage à Mussolini, déployée à Milan. Preuve que le combat politique et la bataille idéologique s'invitent toujours dans le foot. Et depuis longtemps. Ainsi, le 29 décembre 1929, des militants communistes français et italiens exilés tentèrent eux d'empêcher un match de la Roma à Paris.

« L'internationale monte. On chante Bandiera Rossa »

Le foot fasciste malgré lui ?

Par Nicolas Kssis Martov

» . La Une de, le quotidien communiste, à de quoi intriguer aujourd'hui. En poussant la lecture, on comprend rapidement le véritable enjeu de cette rencontre : «» Les faits sont difficilement contestables. Même la feuille de droiteconfirme les incidents, certes de manière bien plus mesurée. «» Le journal préfère ensuite insister sur la victoire 5-4 de l'Entente Parisienne, essentiellement composée de gars du Racing et du Stade Français, sur leur homologues transalpins. Les succès sur les formations étrangères, et notamment de la Botte, s'avèrent suffisamment rares alors pour ne pas bouder son plaisir à cause des états d'âmes de quelques agitateurs bolchéviques.Le journal du PCF s'avère heureusement plus loquace sur le déroulé de la rencontre. « Les sifflets s'élèvent, les cris retentissent : "Vive Marty ! A bas le fascisme ! A bas Daudet ! Vive les soviets ! Vive la FST" (Fédération Sportive du Travail, représentante du sport rouge en France ).De fait, le sport est clairement alors un des théâtre d'opération de la grande guerre idéologique du XXe siècle. Dans l'Hexagone comme ailleurs. D'autant plus que, pour le cas qui nous intéresse ici, le PC tente de mobiliser les immigrés italiens qui arrivent de plus en plus nombreux en banlieue parisienne ou ailleurs, que ce soit pour des raisons politiques ou économiques. Ces immigrés prolétaires ont droit à leur presse, une édition dans la langue de Gramsci de, leurs structures (MOE puis MOI), leurs hymnes, par exemple laécrit par un certain Erino Soncini d'Argenteuil. Parmi eux, présent en ce froid jour d'hiver, Guido Bosseli, débarqué sur les bords de la Seine en 1926, militant des jeunesses communistes et au Club sportif ouvrier audonien. C'est pour toutes ces bonnes raisons qu'il déboule dans les travées de Buffalo, à Montrouge, pour faire barrage au fascisme qu'il connait si bien. Il sera même arrêté provisoirement après le match., explique l'historien Paul Dietschy, auteur de Histoire du football (Perrin).(Universiades)"nationale".Il faut aussi recontextualiser ce que représente à l'époque la Roma, club monté de toutes pièces en 1927 par le régime fasciste, dans sa volonté de rééquilibrer un foot italien alors dominé par le Nord et de redonner à la ville de Rome sa gloire d'antan. Ironie de l'histoire, la seule équipe romaine à avoir refusé la grande fusion souhaitée par le régime fasciste était... la Lazio . «» précise Paul Dietschy.En attendant, nous revoici en 1929. Et le grand match de l'histoire ne fait que commencer.nous apprend dans la même édition du 30 décembre qu'à Lyon , pour la venue de Modena «» . Le coup de sifflet final ne sonnera que lorsque le Duce finira pendu par les pieds à Piazzale Loreto, à Milan. Précisément là où certains ultràs ont tenté, ce mercredi 24 avril 2019, de jouer les prolongations.