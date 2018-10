Quand le gardien de l'Union Berlin égalise à la dernière minute

Extreme drama yesterday in the Bundesliga 2 as @fcunion goalkeeper Rafal #Gikiewicz scored in added time to earn his side a point against @FCH1846 ?Talk about saving the day ? pic.twitter.com/SxYMi2k5zk — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 8 octobre 2018

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un week-end foot complètement dingo en Allemagne.Après la claque reçue par le Bayern Munich à la maison et la folie à Dortmund samedi, il fallait être du côté de Berlin dimanche pour avoir le droit à un nouveau scénario incroyable.En 2. Bundesliga, l'Union Berlin recevait Heidenheim. Les locaux ont longtemps pensé concéder leur première défaite de la saison après le but inscrit par Glatzel dans le second acte. Sauf qu'au bout du temps additionnel, l'Union Berlin a bénéficié d'un coup franc lointain. Le portier Rafa Gikiewvicz n'a donc pas hésité à se ramener dans la surface adverse pour tenter sa chance et il a eu bien raison.À la réception d'une remise de Sebastian Andersson, le portier a pris le dessus sur la défense d'Heidenheim pour égaliser de la tête (1-1, 90+4). Le premier pion – et peut-être le dernier – de sa carrière. Et surtout, ce but permet à l'Union Berlin de conserver son invincibilité après neuf journées de championnat. Le club de la capitale est actuellement 2devant Hambourg au classement.Tiens, à ce propos, on a des nouvelles du gardien de Benevento qui avait marqué contre Milan ?