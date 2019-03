Quand la neige prive Hanovre d'un but tout fait

DDG

Haraguchi croyait enfiler son costume de sauveur mais le manteau blanc était plus stylé.Dimanche, le relégable Hanovre accueillait le Bayer Leverkusen à l'occasion de la 25journée de Bundesliga. Le « 96 » tenait bien le choc et aurait pu espérer beaucoup mieux si la météo n'en avait pas décidé autrement. Alors que la neige tombait à gros flocons sur le stade et recouvrait la pelouse d'une couche importante, l'attaquant des locaux Genki Haraguchi se faisait la malle au cœur de la défense du Bayer . Après avoir dribblé le gardien, le Japonais n'avait plus qu'à pousser le cuir dans le but vide.But ? Pas si vite, la neige freinant la progression du ballon vers les filets, au point de le voir mourir à quelques centimètres de la ligne. Heureusement pour Leverkusen, Jonathan Tah avait senti le coup et pouvait éloigner le danger. Et Hanovre de s'incliner au final (2-3), puni par un doublé de Kevin Volland et un but tardif du prodige Kai Havertz La neige, gardien du week-end en Bundesliga ?