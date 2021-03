Quand la famille Redknapp se découvre un ancêtre criminel

FG

Fouiller dans son arbre généalogique permet toujours de faire de sacrées découvertes.Invité dans l’émissionde la chaîne anglaise ITV, Jamie Redknapp, ancien joueur de Liverpool et fils de l’entraîneur Harry Redknapp, a découvert que l’un de ses ancêtres éloignés avait commis l’un des plus gros vols de l’histoire du Royaume-Uni. Une histoire, retranscrite par l' Independent , dont le protagoniste se nomme William, né en 1803 et qui travaillait comme douanier à Liverpool. Ce dernier a profité d’être l'intermédiaire entre ses collègues et un créancier pour agir dans l’ombre et dérober la coquette somme de 15 000 livres sterling à la Banque d’Angleterre, soit l’équivalent de 25 millions de livres aujourd’hui, afin, comme Axel Witsel quelques années plus tard, de mettre sa famille à l’abri.Une affaire qui avait à l’époque fait le tour du monde, des États-Unis jusqu’en Inde, et qui n’avait pas empêché William d’échapper aux autorités en fuyant pour les îles Anglo-Normandes, après avoir posté une lettre depuis le quartier londonien de Croydon afin de semer la confusion au sein de la police. Une nouvelle évidemment surprenante pour Jamie Redknapp, qui a préféré en plaisanter, déclarantL'histoire ne dit pas en revanche si William a fini par se faire attraper.