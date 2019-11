La Championship aux couleurs LGBT

AD

La vie arc-en-ciel.En partenariat avec l'association Stonewall, l'ensemble des clubs de l'EFL Championship porteront au plus haut la cause LGBT sur les pelouses anglaises ce week-end. Le soutien de l'EFL envers les minorités de genre passe par le renforcement du «» , comme le présente le club de Derby County sur son site. Un renforcement et un accompagnement qui comprennent l'organisation d'activités, l'élaboration de politiques et le partage de conseils sur le recrutement et l'éducation au sein des clubs.À cette occasion, l'EFL a changé son logo pour une version arc-en-ciel sur mesure pour la campagne et partagera les histoires des fans LGBT du club lors des rencontres. À l'image de ce que présente l'équipe de Derby County, l'ensemble des équipes sont dotées de drapeaux de corner, de lacets et de brassards de capitaine aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les clubs ont également reçu un fanion arc-en-ciel spécifique reprenant les couleurs du drapeau des fiertés, pour que «» .