Quand l'entraîneur de Laval veut faire entrer un joueur... qui n'est pas sur la feuille de match

La ligue des talents.Le match de National de vendredi entre le Stade lavallois et Pau a été marqué par une fin de match... rocambolesque. Et un imbroglio qui a failli coûter cher à Laval. 84minute, alors que le milieu de terrain Paul Lebeau vient d'être averti, l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, veut faire entrer en jeu Sandy Nzuzi, qui revient de blessure. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que Nzuzi, s'il était sur le banc de touche et qu'il était prêt à entrer, n'était absolument pas inscrit sur la feuille de match., a expliqué Frapolli en conférence de presse.» Nzuzi, qui devait remplacer Wessou Cissé sur la feuille de match, n'est finalement jamais inscrit. Ce sont les journalistes deet du, depuis les tribunes, qui ont remarqué l'erreur et ont prévenu l'attaché de presse du club, qui a pu téléphoner en urgence au banc pour que le changement ne se fasse pas.Le pire dans l'histoire ? Lebeau, qui devait être remplacé, prend rouge dans la minute qui suit et Laval, qui tenait un bon 0-0, s'est pris un but à la 94. Exceptionnel.