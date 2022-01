Quand l’arbitre de Tunisie-Mali siffle deux fois la fin du match au mauvais moment

504

On tient déjà l'image de cette CAN.Si ce Tunisie-Mali aura longtemps été soporifique, une fin de match folle nous aura au moins tenus en haleine. Alors qu'il restait encore cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire, l'arbitre regardait sa montre et sifflait la fin du match, dans l'incompréhension la plus totale. Personne ne comprend ce qu'il se passe, le banc tunisien est fou, et l'officiel finit par revenir sur sa décision.On se dit alors que l'erreur est humaine et que l'arbitre s'est finalement rendu compte de sa bêtise. Mais quelques instants plus tard, alors qu'il reste encore une dizaine de secondes dans le temps réglementaire, voilà qu'un nouveau coup de sifflet final retentit. À nouveau, le staff et les joueurs tunisiens explosent de rage et envahissent le terrain en direction de l'arbitre. Cette fois, pas de changement de décision, la rencontre est terminée et les officiels finissent par quitter le terrain escortés par la sécurité...L'arbitre avait visiblement un bus à prendre.