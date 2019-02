Quand Karl Lagerfeld assurait la promotion du maillot des Bleus

Mars 2011. Moins d'un an après la catastrophe de Knysna à la Coupe du monde 2010, Nike dévoile le nouveau maillot extérieur de l'équipe de France : une marinière censée renouer le contact avec les Français. Pour en faire la promotion, le nouvel équipementier des Bleus fait appel à Karl Lagerfeld. Une page du football français dont il convient de se rappeler alors que le grand couturier allemand s'est éteint, ce mardi, à 85 ans.

2

Validé par Mexès, vomi par Lizarazu

Alou Diarra : « Dans sa manière de travailler, Lagerfeld m'a inspiré »

Par Arthur Courant

Propos d'Alou Diarra recueillis par AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'équipe de France traverse une période difficile. Après la mascarade de la Coupe du monde 2010, les Bleus ont attiré la méfiance du peuple français. Nike, nouvel équipementier de la sélection française, se doit d'agir pour ne pas subir une déroute marketing. Pour le maillot domicile, la marque à la virgule opte pour du bleu. Sobre et classique. Pour le maillot extérieur en revanche, elle innove et désigne une marinière. Blanche, ornée de rayures bleues, cette dernière «» , écrit la FFF dans un communiqué en mars 2011.Certains la décrient, d'autres l'apprécient. C'est notamment le cas de Philippe Mexès , international à cette période. Sur les ondes de RMC à l'été 2011, le défenseur central vante le style du maillot : « Bixente Lizarazu , lui, est moins fan. Lors d'une émission sur RTL, le champion du monde 1998 n'hésite pas à le faire savoir : «» Qu'importe les avis, Nike doit assurer la promotion de sa marinière. Et pour ce faire, la marque fait appel aux services de Karl Lagerfeld. Elle commande au grand couturier allemand une série de photos pour mettre en valeur sa nouvelle création. L'objectif ? Mettre en exergue l'esprit «» de la marinière et l'esprit «» , déclare l'équipementier.Le «» accepte, lui qui a rarement travaillé dans l'univers du sport. Il choisit Alou Diarra, capitaine de la sélection, comme tête d'affiche pour magnifier cette nouvelle tunique. Sur un fond blanc, le natif de Villepinte pose fièrement avec sa marinière. Filtrées en noir et blanc, les photos conservent tout de même les bandes bleues dans leur couleur originelle. Une opération de communication réussie sur laquelle le sélectionneur Laurent Blanc reviendra juste avant l'Euro 2012 : «Parce qu'un shooting avec Karl Lagerfeld n'est pas anodin, sept ans plus tard, Alou Diarra se rappelle tout. «» , se souvient l'actuel consultant pour France Télévisions. D'abord intrigué, celui qui évoluait alors à Bordeaux s'est vite laissé séduire par la personnalité de Lagerfeld : «De cette séance, l'ancien capitaine des Bleus se souvient de la liberté que Lagerfeld lui avait laissée : «» Et même lorsque les deux hommes se mettent à parler ballon rond, les'illustre par sa culture : « Bordeaux ), Karl Lagerfeld est peut-être mort en ignorant qu'Alou Diarra a aussi joué à Louhans-Cuiseaux, mais à sa manière, il a contribué à l'opération rédemption de l'équipe de France