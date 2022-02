Quand Javi Martinez comparait le recrutement d'Alphonso Davies à une « catastrophe »

BB

Quand on vous dit qu'il faut être patient avec les jeunes.Devenu l'un des meilleurs latéraux d'Europe au Bayern Munich, les débuts d'Alphonso Davies en Allemagne ne laissaient pas forcément présager un tel destin. Du moins, si l'on en croit Javier Martinez. Aujourd'hui au Qatar SC, le milieu espagnol a accordé une interview au journaliste espagnol Gerard Romero sur Twitch, dans laquelle il revient notamment revenu sur les premiers pas du Canadien en Bavière, peu après son recrutement en provenance des Whitecaps de Vancouver en 2018 :Et comment ! Replacé un cran plus bas par la suite, toujours sur son flanc gauche, le Canadien a systématiquement dépassé la barre des 30 matchs disputés depuis l'exercice 2018-2019 et éclaboussé l'Allemagne et l'Europe de son talent. Ses prestations face à Chelsea et Barcelone durant la campagne victorieuse du Bayern Munich lors de la campagne de Ligue des Champions 2019-2020 ont particulièrement marqué les esprits. Cette saison-là, il délivre dix passes décisives. En 2021-2022, il en est déjà à six, lui qui n'est pourtant pas épargné par les blessures ces temps-ci. Les révélations de Javier Martinez tendent à préciser qu'il faut parfois savoir prendre du recul et être patient lorsque de jeunes espoirs connaissent des difficultés à leurs débuts.Dit autrement : on ne juge pas un livre à sa couverture.