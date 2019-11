Quand Gueye découvrait Paris...

Le 14 mai 2011, Idrissa Gana Gueye est titulaire contre le PSG en finale de coupe de France. Une semaine plus tard, il joue ses première minutes au Parc. Au bout, deux titres. Séquence nostalgie, surtout pour les Lillois.

Par Eric Carpentier, avec Jérémie Baron

... Au Stade de France, en-dessous du numéro 5, son maillot est encore floqué Gueye. Gana, ce sera pour 2014. Dele et Memphis… Pendant que Marquinhos souffle ses 17 bougies, Mickaël Landreau fête ses 32 ans. Soit quatre de plus que Clément Turpin, l'arbitre de la finale. Et onze de mieux qu'Idrissa.… Rayon anniversaires, ça fait 40 printemps pour Sofia Coppola, 50 pour Tim Roth et 60 pour Robert Zemeckis. Largement de quoi en faire tout un cinéma.... À Cannes, Polisse, le 13 mai, et The Artist, le 15, font sensations. Le maintien de l'ordre, une titularisation en finale, le succès sans un mot : les étoiles sont alignées.… La FFF annonce «» . La finale est diffusée dans 190 pays à travers le monde, 27 chaines la retransmettent en direct. Tout le monde se lève pour Gana.… Un médiatisation qui fait clairement de l'ombre à la victoire de l'Azerbaïdjan à l'Eurovision de Düsseldorf. Vous avez bien lu : Azerbaïdjan, Eurovision, Düsseldorf. L'enfer.… Et encore, vous n'avez rien vu.… Une reprise de volée à la 26, un tacle bien moche sur Néné et un carton jaune à la 48: Gueye est déjà au four et au moulin. Avant d'être remplacé par Tulio De Melo à l'heure de jeu...… et de voir le lob d'Obraniak siffler dans les oreilles de Greg Coupet. Qui ne la sort pas, du coup.… Conséquences directes : première défaite en coupe de France avec le PSG pour Kombouaré, et première victoire en coupe de France tout court pour Gueye.… En tribunes, l'homme qui lui serre la pince lui rend huit centimètres, hors talonnettes : Nicolas Sarkozy est Président de la République...… et DSK favori pour lui succéder. Dans trois jours, le vol AF023 à destination de Paris partira sans lui.… La France est 19au classement FIFA, bien au chaud entre la Russie et l'Australie.… Pendant que Strauss-Kahn goûte les geôles américaines, Gueye retrouve le banc au Parc des Princes, remplacé dans le onze par Obraniak. Pour services rendus à la patrie ?… Neymar n'est pas dans le groupe parisien. En revanche, il va bientôt rejoindre le groupe des darons . Trop mignon !... Sur le point d'être champion, le LOSC impressionne. Mais le Barca du Nord, c'est bien le VAFC de Philippe Montanier. Un futur grand, assurément.... D'ailleurs, Grégory Pujol va terminer la meilleure saison de sa carrière avec 17 buts, soit autant que le délicieux Youssef El Arabi et la légende Lisandro Lopez.... Soit, aussi, le nombre de passes décisives délivrées par Marvin Martin. Un futur grand, assurément.… À Paris, le deuxième but en sept jours d'Obraniak, le 22pion de la saison de Moussa Sow et l'entrée en jeu de Gueye dans les dernières minutes à Paris offrent le point du titre au LOSC. Chopines !… Dans le même temps, Leinster remporte la coupe d'Europe de rugby à XV face à Northampton Saints. Ce dont on se fout complètement, c'est vrai.… Au coup de sifflet final, Idrissa peut fêter son titre de champion sur la pelouse du Parc. Comme Bordeaux en 1999, comme Lyon en 2004 et 2006. Ville Lumière.… Ce qui fait un total de deux trophées en une semaine pour le Sénégalais, les deux seuls de sa carrière à ce jour. Exactement comme Rudi Garcia.… Le meilleur ami du LOSC, Manchester United, est lui sacré roi d'Angleterre pour la cinquième fois en huit ans. Depuis, il n'y a eu que 2013.… Il se dit qu' United suivrait un jeune défenseur né à Lille, un certain Raphaël V. Encore un gamin parti pour partir trop tôt.… En face, Manchester City « décrotte peu à peu son costume de loser » . Et hop, une FA Cup pour les Citizens. Avec les thunes émiraties, les grandes oreilles seront bientôt dans la vitrine, c'est sûr.… D'ailleurs, dans les couloirs du Parc, les rumeurs d'un rachat par un fonds d'investissement qatari se font de plus en plus insistantes.... Logique : c'est la Saint Constantin. Et «… Dix jours plus tard, c'est officiel : QSI arrive à Paris ! Et dans un an, un couplet français va bientôt devenir un refrain européen : Paris perdu … À ce propos, le meilleur ami du PSG, le FC Barcelone, prend le titre de champion d'Espagne grâce à un match nul à l'extérieur. Le LOSC du Sud !... Lien de cause à effet ? Le mouvement dess'agite de l'autre côté des Pyrénées. Ancelotti se fout de se faire licencier par Chelsea . Bah oui, le cours du pétrodollar est bien supérieur à celui de la rouble.… Saison compliquée toujours, neufs clubs de Ligue 1 peuvent encore faire partie de la charrette avant la dernière journée. Un suspense qui ne concerne plus Arles-Avignon depuis lurette.... Une semaine plus tard, Monaco dira au revoir à 33 saisons d'affilée dans l'élite.... Lorient et Nancy sont toujours là, en revanche. Et leurs saloperies de synthétiques aussi.... Quant à Gueye, il ratissera les pelouses de Ligue 1 pendant quatre saisons supplémentaires. Et disputera l'intégralité de sept des huit rencontres jouées par Lille contre le PSG sur la période. Le grand chelem est manqué à cause un vilain rouge direct écopé à la 36minute d'un match à Dijon en avril 2012. Coucou Dominique Armand !… Christophe Maillol pourrait se faire doubler par des investisseurs saoudiens pour la reprise du Grenoble Foot 38 . Quelle phrase magique, putain.