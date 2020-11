Le jour où Goikoetxea a commis un attentat sur Maradona

Ce soir, le FC Barcelone affronte l’Athletic Bilbao pour une place en demi-finale de Coupe du Roi. Un match à enjeu où Lionel Messi sera sans doute la cible d’interventions rugueuses de ses adversaires. Comme un certain Diego Maradona, fracassé en 1983 par les crampons assassins de Goikoetxea.

Peur sur la cheville

La revanche de Diego

Par Antoine Donnarieix

Les gens l’appellent l’idole des jeunes. Sans avoir une carrière longue de 56 ans comme Johnny Hallyday, Lionel Messi marche actuellement sur la planète football comme uneremplit toutes ses salles de concert. Et si, en 2016,est désormais proche de son zénith, le danger prêt à menacer sa carrière sportive n’est jamais bien loin. En témoigne le traitement de faveur reçu contre l’Espanyol Barcelone il y a deux semaines. Des coups, des coups et encore des coups. Oui, la vie de légende vivante est tout sauf facile, et la voie du succès toujours semée d’embûches. Comme son digne successeur, Diego Armando Maradona connaissait lui aussi les joies des tampons en tout genre. Le gamin d'or régalait le monde entier par ses contrôles délicieux, ses dribbles exquis. Aux yeux de tous, ce génie semblait intouchable. Mais ça, ce n’était pas vraiment l’avis d’Andoni Goikoetxea.Au départ de la saison 1983-1984, l’Athletic Bilbao veut assumer son statut de champion d’Espagne en titre. Deux victoires obtenues contre le Real Saragosse et Salamanque permettent auxd’être tout en haut du classement. Cependant, Bilbao va connaître son premier revers ce 24 septembre 1983, face au FC Barcelone de Menotti, avec deux artistes aux manettes : Bernd Schuster et, donc, Diego Maradona. La rencontre tourne à l’avantage du Barça avant la mi-temps, lorsque MiguelAlonso (38), puis Julio Alberto (45) donnent un break d’avance aux. Depuis le banc de touche, Esteban Vigo est aux premières loges pour prendre la température., explique le remplaçantDevant au tableau d’affichage dans un match sans le moindre carton, les Barcelonais tiennent leur première grande victoire de la saison. L’heure de jeu approche, l’attentat de Goikoetxea sur Maradona surgit.En deux secondes, le stoppeur basque vient de briser la dynamique du stratège catalan. L’agresseur ne récolte qu’un simple carton jaune, tandis que Maradona sera indisponible pour trois mois et demi. Un petit miracle quand on sait que le diagnostic annonce une fracture de la cheville à l’Argentin, opéré dans la foulée., décrit Esteban Vigo.Le jeu peut reprendre, mais dans les faits, l’ambiance du Nou Camp se retrouve plombée., se souvient Esteban Vigo, entré en jeu à la place duQuand on perd l’un des tout meilleurs joueurs au monde, c’est la moindre des choses.La fin du match ne changera pas le cours des choses. Le Barça assure une large victoire en fin de match par l’intermédiaire de Marcos Alonso (88) et FranciscoCarrasco (89). Dans la presse catalane du lendemain, en revanche, Andoni Goikoetxea passe de défenseur international de poids à boucher national., analyse Esteban.Sans son maître à jouer, le Barça réalisera cinq victoires, cinq nuls et trois défaites en championnat. Un ratio trop faible pour espérer dépasser... l’Athletic Bilbao, sacré à nouveau champion d’Espagne., tempère Esteban.Hasard du calendrier, huit mois plus tard, le FC Barcelone rencontrera Bilbao en finale de Coupe du Roi pour la dernière de Maradona sous le maillot. Un match entaché d’une grosse bagarre générale initiée par le meneur de jeu, désireux de rendre la pareille., imagine Esteban Vigo.Protéger les génies pour éviter qu’ils ne pètent les plombs, c’est sûrement ce que le Barça espère dorénavant., simplifie Esteban.Si des bastons générales peuvent être évitées, c’est toujours mieux.