Quand Gattuso propose ses services lors d'une séance de tirs au but

vous demande de vous arrêter.À Los Angeles se jouait cette nuit une rencontre amicale entre l'AC Milan et Manchester United dans le cadre de l'International Champions Cup. Un score de parité au bout du temps réglementaire plus tard (1-1), et leset lesont été obligés de se départager - comme il est de coutume dans la compétition - lors d'une séance de tirs au but qui a pris une tournure homérique. Une séance sempiternelle, marquée par une longue série de ratés, qui a vu les deux équipes tenter chacune treize tirs !Sans doute lassé par les évènements, l'entraîneur de l'AC Milan Gennaro Gattuso est allé proposer à son homologue mancunien José Mourinho de mettre fin à cette situation burlesque. Comment ? En tirant chacun un penalty. Une plaisanterie que l'Italien et le Portugais ont préféré prendre à la légère.Les deux hommes n'auront finalement pas eu le temps de s'élancer depuis le point de penalty, puisque Manchester United s'est finalement imposé sur le score de 9 tirs au but à 8.