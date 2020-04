Quand Gareth Bale mêle football et golf pendant le confinement

FB

Football, golf, Madrid... On ne sait plus vraiment dans quel ordre.Confiné comme quasiment l'Europe entière en raison de la pandémie de coronavirus, Gareth Bale a visiblement trouvé de quoi s'occuper. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le Gallois a associé ses deux passions que sont le golf et le football, pour régaler ses fans de ses plus beaux «» : jonglage avec le pied, le genou, le club, tour du monde... Tout y passe. Et c'est sacrément impressionnant.À se demander dans quel sport il est désormais le plus performant.