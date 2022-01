Quand Francisco Conceição offre la victoire à Porto et célèbre avec son père et entraineur, Sergio

Francisco Conceição faz a reviravolta épica do FC Porto e abraça o pai. pic.twitter.com/ymKfN0JuyY — Cabine Desportiva (@CabineSport) January 8, 2022

FG

à Porto.Mené 2-0 par Estoril, le FC Porto a complètement retourné la partie pour arracher la victoire (2-3) ce samedi en Primeira Liga. Un succès glané grâce à un but inscrit à la 89minute de jeu par Francisco Conceição, entré en jeu deux minutes plus tôt. Un super moment pour le gamin de dix-neuf ans qui a ainsi claqué le deuxième but de sa carrière professionnelle.Mais la belle histoire ne s'arrête pas là. Complètement euphorique, Francisco a couru dans tous les sens avant de sprinter pour célébrer ce but avec son père qui n'est autre que Sergio Conceição, le coach des. Embrassade, claque sur la tête et grosse émotion, mais surtout de belles images et un souvenir qui restera gravé dans les mémoires de la famille Conceição.Et en prime, la victoire qui permet à Porto de reprendre seul la tête du championnat. Soirée parfaite pour Francisco Conceição.