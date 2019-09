Quand Edy Reja taclait Pasolini

À 74 piges, Edoardo Reja, dit Edy, a décidé de diriger pour la première fois de sa vie une sélection, en prenant la tête de l'Albanie en avril dernier. La dernière aventure d'un type qui a joué avec Capello à la SPAL dans les années 1960, est devenu copain comme cochon avec Ayrton Senna quand il supervisait la Primavera de Pescara et a fait retrouver au Napoli les délices de la Serie A en 2007. Une inépuisable boîte à souvenirs, où Reja pioche aussi à l’occasion une anecdote des plus savoureuses : ces moments où, en vacances à la station balnéaire italienne de Grado, il s'est retrouvé tout jeune au marquage d'un footballeur pas comme les autres : Pier Paolo Pasolini.



La bande de Grado

« Le match terminé, on parlait de tout, de foot, de cinéma, de politique »

Par Adrien Candau

Contrairement à Didier Deschamps, Edoardo Reja, le sélectionneur italien de l'Albanie qui dirigera les Rouge et Noir face à la France ce samedi, n'est pas champion du monde. Heureusement, il n'y a pas forcément besoin de soulever un trophée doré pour voir son existence épicée de rencontres aussi improbables que sublimes. Comme quand Edy, alors entraîneur de lade Pescara à la fin des années 1980, se retrouve à côtoyer régulièrement Ayrton Senna : le Brésilien, avec qui Reja a déjeuné la veille de son accident tragique à Imola, se rendait régulièrement dans les Abruzzes depuis 1988, entre autres choses pour retrouver son ami Gino Pilota, un entrepreneur emblématique de la région. Mais le plus beau cadeau que le destin a offert à Reja est peut-être sa rencontre avec l'un des plus grands réalisateurs et héros tragiques de l'Italie du XXsiècle : Pier Paolo Pasolini.À l'époque, Reja est surtout connu comme milieu de terrain de la SPAL, où il s'est imposé de 1963 à 1968, avant de signer à Palerme, où il évoluera jusqu'en 1973. L'été, il a pris l'habitude de se rendre à Grado, une station balnéaire sur la cote du Frioul, réputée pour ses plages et sa. Un endroit particulièrement prisé par les footballeurs italiens qui veulent prendre un peu de bon temps, avant la reprise de la Serie A. «, se remémorait Reja dans les pages duen 2017.Giovanni Galeone, un vieux pote de Reja qui a notamment joué à l'Udinese et entraîné le Napoli et Pescara dans les années 1990 et 2000, apporte quelques précisions bienvenues au tableau : «(ami et coéquipier de Reja à la SPAL de 1964 à 1967), pouffe ce dernier.(l'amant et l'acteur fétiche de Pasolini)(1969, pour être précis) –» Inspiré par le mythe sanglant de Médée, ce film où Maria Callas incarne la protagoniste principale a marqué par son imagerie élégante et contemplative et a été partiellement tourné dans le lagon de Grado., déroule Galeone.» Rien de tout à fait étonnant de voir Pasolini suer balle au pied : notoirement dingue de football, le réalisateur joue tout le temps entre les tournages, mais aussi pendant ses vacances. Grado, qui constitue son lieu de villégiature estivale préféré, lui offre ainsi maintes opportunités pour enquiller les matchs improvisés avec des joueurs de foot professionnels. Fabio Capello, lui aussi ami de longue date de Reja, se souvient aussi avoir joué «» avec Pasolini. «Reja, lui, conserve une image un chouia plus cocasse en tête, celle de Pasolini qui s'enfouit sous le sable brûlant, en lézardant sur la plage de Grado : «» Et si, près de 50 piges plus tard, Pier Paolo Pasolini, assassiné en 1975, n'est malheureusement plus, Edy Reja, lui, n'en a pas encore fini avec le sport roi. Le sable de Grado s'est effacé au profit de la pelouse de Saint-Denis, mais legarde toujours avec lui un petit morceau de Pasolini, balle au pied sur la plage, dans un coin privilégié de son esprit. Et se dit peut-être que piétiner l'ordre établi en emmerdant royalement la France sur ses terres constituerait un hommage tout à fait adéquat au plus transgressif des réalisateurs italiens.