Quand Donald Trump jouait en sentinelle

Il frappe son prof de musique

« J’ai frappé tellement fort que j’en ai décroché les filets... Je veux que tu te souviennes de ça. Je veux que tout le monde s’en souvienne. »



Trois victoires en onze matchs

« Il avait compris que pour gagner au foot, il fallait jouer collectif. Il faisait des passes à tout le monde. Même aux Mexicains... »



« Play -boy, ce n’était pas la vraie vie... »

« La victoire n’est pas tout, c’est la seule chose qui compte. »

Donald Trump marche vers les vestiaires, un petit sourire en coin. Sa mine enjouée respire l’autosatisfaction. Il vient de terminer son décrassage au lendemain d’un match de soccer. Sur le chemin, il croise Sandy McIntosh, un camarade de classe qui sort d’un entraînement de baseball. Au printemps 1963, les deux adolescents, 16 ans, sont étudiants à la très sportive New York Military Academy, NYMA pour les intimes, un internat militaire de l’État du même nom. Pressé, Sandy n’a qu’une idée en tête : filer sous la douche pour éviter la queue. Donald, lui, a envie de parler. Il entame la conversation. Sans passer par les salutations :Sandy McIntosh s’arrête net, surpris. Et pour cause : il était présent au bord du terrain.Trump contre-attaque. Sèchement.Plus de cinquante ans après, Sandy est toujours mort de rire.Mais alors, pourquoi Trump s’arrange-t-il autant avec la vérité ? Sandy a sa petite idée :Une légende qui s’achève en apothéose. Le 8 novembre 2016, Donald Trump devient le 45président des États-Unis face à la démocrate Hillary Clinton, déjouant tous les pronostics et laissant derrière lui une carrière d’homme d’affaires dont la fortune personnelle est estimée, par lui-même, à 3,7 milliards de dollars., assure à l'époque Max Appedole, riche promoteur immobilier qui se surnomme lui-même le "mini-Trump mexicain".Plus qu’un soutien, Max est un ami personnel du président américain. Il était là pour l’inauguration de la Trump Tower, en 1983."Tu n’as pas changé, Max.""J’ai le même secret de beauté." » Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Depuis l’école de football de la NYMA avec laquelle Donald ne joue qu’une saison, celle de sa, de l’automne 1962 à l’été 1963. Une année charnière dans la vie de Donald au sein d’une académie qui aselon Max :Comme dans tout bon scénario hollywoodien, rien ne le prédestine en effet à un tel destin. Fils de Fred Trump, richissime agent immobilier new-yorkais, radin et intransigeant, Donald a longtemps du mal à régler ses pas dans ceux de son père. Pour attirer l’attention, l’enfant hyperactif mise tout sur ce qu’il sait déjà faire de mieux : provoquer. En primaire, il se fait exclure à la mi-temps d’un match de football organisé entre écoles du quartier., rappelle Paul Onish, ancien camarade de classe devenu assureur. Quelques semaines auparavant, Donald avait déjà mis un coup de poing dans l’œil de son professeur de musique parce qu’il, justifiera plus tard l’intéressé.soupire Ann, l’une de ses anciennes instructrices.Lassé de recevoir des coups de fil du proviseur, c’est Fred qui décide, en 1959, d’envoyer du jour au lendemain son fils à la NYMA. Donald a 12 ans lorsqu'il enfile l’uniforme pour la première fois., analyse son biographe Michael D’Antonio.Dans le manoir familial du Queens, Trump dégustait des hamburgers maison concoctés par des domestiques et occupait ses soirées à regarder la télévision couleur, un luxe à cette époque. À la NYMA, il mange désormais des macaronis au fromage à tous les repas, se fait réveiller à l’aube au son du clairon et découvre les montagnes des Storm King, à 100 kilomètres au nord de New York, où trône l’école, en périphérie du petit village rural de Cornwall-on-Hudson. La NYMA a des airs de château fort. Un vieux morceau de char accueille les visiteurs, ainsi que de grands arbres centenaires que l’automne jaunit. Fondée en 1889, l’école militaire a déjà calmé les ardeurs du fils de Fulgencio Batista, figure de la révolution cubaine chassée par Fidel Castro, ou encore Joe Bonanno, un célèbre mafioso italo-américain surnommé « Joe Bananas » . Elle fait office de maison de correction pour les fils à papa du monde entier. Jack Serafin, un ancien élève, pose d’emblée :Full Metal JacketPour Trump, le chemin vers l’exception est semé d’embûches : il ne sait pas comment faire un lit, sait à peine nouer ses lacets seul et ne sait pas du tout qu’il faut se laver les dents le soir avant de se coucher. Pour survivre, il met alors son énergie dans un domaine pour lequel il se découvre des qualités naturelles : le sport. Son principal atout ? Son physique., remarque Appedole.Trump est de toutes les crèmeries : baseball, basket, football, squash, dodgeball et bien entendu soccer au sein des Scarlet Nights, l’équipe de l’école., clarifie Alfred Harrison, l’un des attaquants.La raison ?, prolonge Paul Curtin, le fils du coach. Donald n’est pas largué. Quand il était plus jeune, il emportait déjà un ballon rond en vacances sur les plages privées de Long Island, quand tous les autres lançaient des balles de baseball dans le gant de leurs pères., éclaire Paul Curtin.Donald joue milieu défensif, dans un rôle de sentinelle, et porte le brassard de capitaine. Ses mots avant le coup d’envoi ? Toujours les mêmes.Déjà à l’époque, Donald a, se souvient Ted Pait, arrière gauche. Mais c’est un. Jouer en équipe oui, mais en chef d’équipe :, enchérit McIntosh. Une quête qui demande parfois des sacrifices. Max en sait quelque chose :Le brassage culturel est en effet très important., abonde Appedole.(sic)Malgré le pouvoir d’achat de leurs parents, les coéquipiers sont tous logés à la même enseigne., compte Ted Pait, chargé de la logistique. Les déplacements sont une bouffée d’air frais., poursuit Harrison.En arrivant sur la pelouse, c’est le même folklore."Nosotros, nosotros, rah, rah..." » Sur le pré, leur finesse technique et leur jeu au sol gênent les équipes adverses, en majorité des écoles publiques réparties dans tout l’État new-yorkais. Et pour qui le foot ressemble davantage à son cousin américain :, soutient Alfred, dont le poignet fut fracturé contre Ellenville, une équipe ded’un village de quelques milliers d’habitants. Si deux années auparavant, l’équipe de soccer de la NYMA a remporté le championnat d’État sous l’impulsion d’un coach anglais, cette année est plus difficile. Malgré un bon début de saison, avec trois victoires en trois matchs, les Nosotros ne résistent pas longtemps à l’accueil physique de leurs opposants. Ils terminent derniers au classement, avec trois victoires en onze matchs. Et quelques regrets ?, tranche Alfred Harisson.Pour Donald aussi, l’essentiel est ailleurs., titre en 1963 l’almanach de fin d’année de l’école., confesse l’heureux élu.Dans la foulée, il est élu «» par le reste de l’académie. Les filles sont mêmes invitées à voir ses exploits sur les terrains de sport. Discrètement, car elles sont évidemment interdites d’entrée sur le campus., se moque Sandy.PlayboyPlayboyPlayboyDans sa chambre, il change l’ampoule au plafond pour en mettre une autre à la lumière ultraviolette, et donc bronzante... Pas peu fier, il annonce à ses colocataires :Il devient délégué de classe et organise des sorties scolaires à Manhattan pour que les élèves, renseigne Max Appedole.À 18 ans, Donald quitte d’ailleurs l’académie pour entreprendre des études d’économie et commence à travailler avec son père. Fred découvre alors un homme. Un nouvel homme. Quand son biographe évoque avec lui ces années d’internat, le milliardaire ne parle pas de revanche, mais. Il confesse même :Malheureusement, à la suite d'une blessure au genou subie à l’université en jouant au foot US, il abandonne toute activité sportive. Officieusement, il se murmure que Fred l’aurait contraint à tout arrêter pour qu’il se consacre aux études et au travail., hurle Sandy McIntosh, qui est certain qu’on se moque encore une fois du monde., pointe-t-il. La « sentinelle » aurait mis un terme à sa carrière de footballeur à cause de ses pieds carrés ? Sandy s’interroge :La légende, encore une fois.