Quand CR7 bloque Transfermarkt après avoir découvert sa valeur marchande

Eh oui Cristiano, nous ne sommes plus en 2012, et tu as 36 ans.Christian Swartz, le coordinateur du site Transfermarkt, s'est confié à The Athletic et y a raconté une anecdote sur Cristiano Ronaldo. En 2020, Transfermarkt publie un onze des joueurs ayant pour agent Jorge Mendes. Le Portugais, qui évolue alors à la Juventus, fait bien partie du onze, mais n'est que le deuxième joueur à la plus forte valeur (75 millions d'euros) derrière son compatriote Bernardo Silva qui était estimé à 100 patates. La suite de cette histoire vaut le détour :[...], explique Christian Swartz,Le Portugais, pas satisfait de sa valeur marchande à l'époque, ne devrait pas regarder la sienne aujourd'hui : elle s'élève à 35 millions d'euros. Ayant rejoint Manchester United l'été dernier, le buteur portugais voit sa cote baisser avec les années qui passent, lui qui affiche bientôt 37 balais.Espérons qu'il ne voie pas que Leo Messi vaut presque le double de sa valeur actuellement...