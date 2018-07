Quand Christian Estrosi déclare sa flamme à Hugo Lloris

MA

Après la demi-finale victorieuse contre la Belgique, la France est aux anges. Si on a vu Emmanuel Macron exploser de joie au stade Krestovski sur le but de Samuel Umtiti , le maire de Nice, Christian Estrosi, n'a pas cherché à cacher sa joie au micro de LCI. Et ce dernier a tenu à saluer la performance d' Hugo Lloris , natif de Nice.» , s'est enflammé l'homme politique, ajoutant que sans les parades du capitaine des Bleus «» . L'ancien ministre de l'Industrie a tout de même félicité l'ensemble de l'équipe de France, indiquant qu' «» et que «» .De la courtoisie, les Bleus en ont plus qu'un certain Thibaut Courtois