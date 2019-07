Vela Zlatanné

Carlos Vela pensait vivre une vie paisible et remplie de buts, du côté de Los Angeles. Sauf que Zlatan Ibrahimović est venu perturber ses plans, en initiant un clash unilatéral. Avant de claquer un triplé avec le Galaxy face au Los Angeles FC du Mexicain (3-2), auteur quant à lui d'un doublé. Un duel idéal, pour la publicité de la MLS à travers le monde.

1

Zlatan 3 - Vela 2

La publicité par le bas

par Steven Oliveira

En quittant la Real Sociedad et l’Europe à 28 ans pour rejoindre la MLS, Carlos Vela pensait s’offrir une fin de carrière tranquille proche de son Mexique natal. Une sorte de rêve pour un joueur qui a toujours préféré le calme et le basket au football, comme il l’avait avoué au micro de Canal + Espagne : «» Quoi de mieux, donc, que de s’envoler pour Los Angeles où il peut se balader tranquillement dans la rue sans être emmerdé et où il peut aller voir LeBron James jouer avec lesIl y a juste un petit détail que n’avait pas prévu Carlos Vela au moment de son transfert au Los Angeles FC : l’arrivée de Zlatan Ibrahimović chez le rival du Los Angeles Galaxy. Une rivalité apparaît alors automatiquement dès la troisième journée de MLS, lorsque le derby de Los Angeles accouche d’une victoire 4-3 du Galaxy avec un doublé pour les deux hommes. Mais tout s’est accéléré lors du coup d’envoi de cette saison 2019. Large leader de la conférence Ouest, le Los Angeles FC et son attaquant Carlos Vela (meilleur buteur du championnat avec 21 buts en 21 journées) n’en finissent plus d’épater le pays de Donald Trump. Sauf que cela ne plaît pas à l’ami Zlatan Ibrahimović, qui a rappelé son statut au micro d'ESPN deux jours avant le derby de Los Angeles : «» Du Zlatan dans le texte, en somme.Contrairement à l’attaquant suédois, Carlos Vela n’est pas dans la provocation. Il n’a d’ailleurs pas voulu alimenter ce pseudo-clash, en rappelant par exemple à Zlatan de jeter un coup d’oeil au classement des buteurs. Il paraît pourtant évident que lorsqu’il s’est fait faucher dès la troisième minute par le portier David Bingham avant d’ouvrir le score dans la foulée sur penalty, l’attaquant mexicain a dû penser aux propos de l’ancien buteur du PSG. Sauf que généralement, lorsque Zlatan Ibrahimović parle avant un match, il assume dans la foulée.Cela n’a pas raté puisque quatre minutes plus tard, le Suédois a claqué un coup du sombrero sur Eduard Atuesta avant d’envoyer une sublime demi-volée au fond des filets de Tyler Miller. Le début du show Zlatan, qui a enchaîné avec un coup de boule et une frappe du gauche pour donner la victoire au Galaxy. La réduction du score de... Carlos Vela en fin de match ne lui servira finalement qu’à conforter son statut de meilleur buteur de MLS avec cinq buts d’avance. Sur Ibrahimović, évidemment.Quelques minutes après le coup de sifflet final, Zlatan Ibrahimović est revenu sur ses propos d’avant-match en zone mixte : «» Un discours que le Suédois a assorti d’une photo de lui sur Twitter, accompagnée d'un petit jeu de mot : «» . Des propos loin d’être surprenants lorsque l’on connaît le personnage, et qui vont pouvoir alimenter les arguments de ses détracteurs. Et inversement pour ces adorateurs.Mais finalement, que l’on aime ou pas Zlatan Ibrahimović, force est de constater qu’il n’y a pas de meilleur publicité pour un championnat en manque de reconnaissance. Oui, il dénigre la MLS à chaque interview. Comme quand il fanfaronne sur ESPN en se qualifiant de «» , en estimant qu'il est «» ou encore en rappelant son palmarès : «» Un procédé qui rappelle celui qui était le sien, lors de son passage en Ligue 1. Mais finalement, ces phrases qui font le buzz font parler de la MLS - comme ils ont fait parler de la Ligue 1 - et incitent les non-convertis à regarder si Zlatan est bien à la hauteur de ces propos. Et comme souvent, Ibrahimović se montre largement à la hauteur.