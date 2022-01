Quand C’est pas sorcier s’invitait à Sochaux

Un générique culte, une petite voix et un présentateur à lunettes devenu une figure de la pop culture : pendant vingt ans, l’émission C’est pas Sorcier a fait découvrir le monde aux enfants assis devant leur télévision à coups de maquettes et de jeux de mots. En 559 émissions, le camion de Fred, Sabine et Jamy devait bien s’arrêter au moins un jour au bord d’un terrain de foot. C’était en 2006, du côté du FC Sochaux. Allez Marcel, en route !



Lassana Diarra, vin blanc & toro

Basse température et trucages

C'est pas sorcier de se maintenir

L'OM de l'émission

Par Adrien Hémard

Tous propos recueillis par AH.

À l’autre bout du téléphone, Jamy Gourmaud se marre. Quinze ans après la diffusion du numéro desur les coulisses du football, le présentateur passe aux aveux :Une explication limpide, comme toutes celles du bonhomme qui a passé une vingtaine d’années dans le camion mythique de l’émission à expliquer toutes sortes de phénomènes scientifiques. Sauf que ce jour de 2006, dans le dos de Jamy, ce ne sont pas des maquettes ou autres affiches explicatives, mais bien les maillots des clubs de Ligue 1 qui ornent la pièce. Jamy justifie :C’est pas SorcierJournaliste et en charge des maquettes de l’émission, Emmanuel Pernoud abonde :Jamy se souvient, lui, d’un numéro sur le ski alpin :Mais alors, pourquoi s’aventurer sur ce terrain-là ? La volonté de s’ancrer dans l’actualité de la Coupe du monde de 2006, d’abord, mais aussi de rebondir sur les inquiétudes de la formation française de l’époque.C’est pas sorcier, assure Emmanuel Pernoud.En 25 minutes montre en main,se lance alors le défi de donner un point de vue global du football, de la formation aux pros en passant par l’économie d’un club.Seul footeux de l’équipe, Emmanuel hérite de l’enquête., avoue Jamy, qui a co-écrit ses plateaux avec le journaliste, lui-même co-rédacteur du scénario de l’émission avec la réalisatrice Isabelle Hostalery. Comme le Barça de Rijkaard à l’époque, le collectif est huilé., se marre aujourd’hui Isabelle Hostalery. Car c’est, effectivement, chez les Lionceaux que le camion des’est garé., rejoue Pernoud. À la tête de l’équipe première à l’époque, Dominique Bijotat n’a pas franchement hésité. Et pour cause, le technicien était un fan de l’émission :L’entraîneur sochalien y voit une bonne occasion de lever le voile sur les arcanes de la formation :En plein hiver, les équipes des’invitent au centre d’entraînement du FC Sochaux-Montbéliard., resitue Emmanuel Pernoud, réchauffé par l’accueil de Jean-Luc Ruty, directeur du centre de formation. Et puis, Fred est arrivé :, développe le journaliste, marqué par les scènes hors des terrain.Le lendemain, place aux choses sérieuses : Fred s’invite à l’entraînement des pros, sans aucune barrière.Ce qui étonne encore Emmanuel Pernoud :Pour masquer les lacunes techniques du journaliste vedette, Isabelle Hostalery multiplie les plans serrés et les coupes :Poli, Dominique Bijotat se souvient d’uneplus que d’un joueur :Sans le savoir, Frédéric Courant (de son nom complet) contribue alors au maintien du FC Sochaux. C’est en tout cas la version de Bijotat, quinze ans plus tard :Car en cet hiver 2006, le FC Sochaux bataille pour sa survie en Ligue 1. Ce qui reporte la deuxième partie du tournage, prévue le jour d’un match., rapporte Pernoud. Les équipes de France 3 posent finalement leurs caméras à Bonal le 15 avril 2006, pour la réception de Strasbourg., savoure encore Isabelle Hostalery. Tête d’affiche de ce casting réussi : Souleymane Diawara., balance Bijotat, qui n’a pas été le dernier à jouer la comédie devant les caméras.C’est pas sorcierEt si le vestiaire sochalien déconne devant les caméras, c’est parce que le club valide ce soir-là son maintien grâce au match nul contre Strasbourg (1-1).C’est pas sorcier, insiste Bijotat.Pour les troupes de CPS, le défi vient d’ailleurs : du parcage strasbourgeois. Condamnés à la Ligue 2 et frustrés par le nul sur la pelouse du rival sochalien, les supporters alsaciens se lâchent :"C’est pas Sorcier, on t’enc*le, Fred on t’enc*ule", se marre Emmanuel.Le tournage ne reprendra finalement qu’après évacuation du parcage. Les banderoles Fred sont de sortie, ne reste plus qu’à mettre la main sur un joueur sochalien pour tourner l’entrée en jeu de Fred., raconte Pernoud. Encore une fois, le sauveur se nomme Souleymane Diawara :, précise le journaliste, qui se trouve aussi être le fan qui demande un autographe à Fred quelques minutes plus tôt dans la boutique.En revanche, c’est bien la voix d’Eugène Saccomano qui commente le but contre-son-camp de l’animateur. Pour le plus grand plaisir d’Emmanuel Pernoud :Un peu comme Jamy dans son camion, où les couleurs d’un club brillaient un peu plus que d’autres de l’aveu d’Emmanuel :Ça, et un petiten pré-générique :, tempère Isabelle Hostalery.Ce qui n’a heureusement pas été le cas de la majorité, à en croire Dominique Bijotat :Et on en reparle encore quinze ans après, même du côté de chez Jamy Gourmaud :C’est pas sorcierLes téléspectateurs aussi.