Quand Bale ringardise Zidane, Figo et Ronaldo

?"Bale is always injured? !"?"Bale did nothing for @RealMadrid !" Continue to count the injuries, you & your propaganda, but Goals, Assists, Finals & Trophies don't lie. ?? pic.twitter.com/9vT8ccl1jg — Twitugal? (@Twitugal) 10 février 2019

Bale au centre.Cent buts et 64 passes décisives en 217 matchs. Oui, ce sont bien les statistiques de Gareth Bale avec le Real, loin d'être aussi faibles qu'escomptées. Et au petit jeu des comparaisons avec d'autres stars de la Maison-Blanche comme Zinédine Zidane Ronaldo ou Luís Figo, le Gallois fait même plus que bonne figure.Les postes des quatre joueurs n'étant pas les mêmes, il serait inadapté de souligner que l'ancien de Tottenham a le meilleur ratio nombre de buts et passes décisives par match joué, par rapport à Zizou (49 buts et 63 passes décisives en 239 matchs) ou Ronaldo (104 buts et 27 passes décisives en 177 matchs) par exemple. Là où l'ailier se distingue le plus, c'est au nombre de ses titres remportés en cinq saisons (14), reléguant les trois Galactiques loin derrière (7 pour Figo, 6 pour Zidane, 4 pour Ronaldo , qui compte une demi-saison de moins).Le Gallois se révèle aussi être un joueurpar excellence, en atteste ses 9 buts ou passes décisives en finale des compétitions. En comparaison, Zizou n'en compte que deux.« Monsieur verre » sait donc tout casser quand il n'est pas lui-même en morceaux.