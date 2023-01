Quand Aulas tente de causer football avec Textor

BB

La version mise à jour du fameuxJean-Michel Aulas et John Textor semblent filer le parfait amour. Une relation quelque peu ternie par le contexte sportif délicat à l'OL, qui n'empêche pas le boss et le repreneur lyonnais de s'entendre. Mais une inconnue restait dans l'équation : en quelle langue les deux compères communiquent-ils ? Une vidéo capturée dans les travées du Groupama Stadium en marge de la défaite contre Strasbourg apporte des éléments de réponse. Ils causent dans un dialecte bien connu dans la région lyonnaise, le Nabilfekir. Une langue à mi-chemin entre celle de Shakespeare et celle de Molière, en témoigne le drôle d'échange sur la compo lyonnaise proposée par Lolo White.Et pour ceux qui doutaient de la connaissance de la maison par John Textor, ce dernier connaît bien Malo Gusto, et s'enthousiasme même de le savoir de retour en tant que titulaire. À voir s'il apprécie plus le talent du joueur et son potentiel de footballeur, ou sa qualité en tant qu'actif financier à valoriser.On comprend mieux pourquoi les négociations ont pris tant de temps